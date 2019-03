Cuatro horas para una licencia de conducir

La reingeniería de procesos de negocios es el rediseño radical de los procedimientos y del flujo de datos de una empresa, apoyado en tecnología de computación, a fin de disminuir gastos y optimizar los recursos disponibles (eficiencia) así como de proveer a los clientes lo que realmente necesitan (efectividad).

Hace 25 años, en el papel de consultor, este columnista fue uno de los primeros promotores de la reingeniería de procesos en Colombia. Y hace un par de semanas, en el rol de ciudadano corriente, experimentó la ineficiencia de un proceso distrital cuando necesitó obtener una nueva copia de su pase o licencia de conducir. A pesar de que luce ‘moderno’, este proceso requiere un rediseño sustancial.



El servicio, como un todo, fue efectivo y la nueva licencia fue recibida en una sola visita a la oficina seleccionada. El trámite global, sin embargo, es superineficiente: allí intervienen demasiados empleados (doce calificados y ‘computarizados’ funcionarios interactuaron con este servidor); el procedimiento total duró demasiado (cuatro horas), y las múltiples esperas fueron frustrantes. Un rediseño adecuado traerá mejoras importantes en este servicio. Con la burocracia actual, el tiempo total perdido por los bogotanos en esta gestión bien podría ser del orden de trescientas mil horas anuales.



El trámite completo consta de dos etapas (y dos colas para efectuar los pagos correspondientes). La primera consiste de unos exámenes, cinco en total, que los interesados deben aprobar. La segunda es el registro de la información actualizada del solicitante, la verificación de su historial, la aprobación de la solicitud… y la expedición y entrega de la licencia.



La huella digital electrónica del índice derecho es tomada unas quince veces por dos sistemas independientes. En el caso mío, el segundo sistema no detectó la huella de mi índice y debí efectuar un paso adicional para que se declarara ‘borrada’, aunque ya había sido leída catorce veces por el primer sistema.



Los exámenes son dirigidos por profesionales especializados que miden y califican cinco áreas, en teoría ‘importantes’ para conducir bien: visión, audición, salud general, estabilidad psicológica y medición de reflejos.



Vamos ahora a la reingeniería: después del diagnóstico, el primer paso es la eliminación de lo innecesario y el segundo, el rediseño de lo útil. En ambas etapas es común imitar o adaptar lo que ya está funcionando bien en otras partes. El modelo de ‘renovación de licencia’ que esta nota sugiere es el de Estados Unidos, el país con el mayor número de vehículos.



La razón principal para controlar la adjudicación de licencias es evitar que los choferes que no deberían manejar causen accidentes. De los cinco exámenes distritales mencionados, el de visión es el único importante y el único utilizado en la mayoría de los centros de atención de los Estados Unidos. Además, la prueba de conducción en ese país es obligatoria en la primera solicitud de licencia.



En Colombia, el riesgo de morir en un accidente de tráfico es 6,5 veces mayor que en el país del norte. Según datos de la Organización Mundial de la Salud para el 2015, en nuestro país y en Estados Unidos murieron en accidentes vehiculares 833 y 129 personas por cada millón de vehículos, respectivamente. Bogotá debe ‘copiar’ a Estados Unidos, reproducir lo que allí ya funciona, descartar las pruebas innecesarias y limitarse al examen de la vista como requisito obvio para la renovación del pase.



Una vez excluidas las tareas inútiles del proceso, todo lo demás –recibir solicitud de renovación, expedir la nueva licencia…– lo podría hacer una sola persona (en realidad, varias personas en paralelo, cada una atendiendo una cola diferente). La entrega del documento físico, que en Bogotá le tomó una hora extra a este ciudadano, en Estados Unidos se hace por correo; los solicitantes reciben, también del único empleado que los atiende, una licencia temporal desechable, mientras les llega la definitiva.



El proceso actual de la Alcaldía Mayor de Bogotá para expedir licencias de conducir ‘funciona’. No obstante, como un todo, es ineficiente, costoso y da margen para mejoras sustanciales. Un interrogante final: si hay muchísimo por perfeccionar en un procedimiento ineficiente y costoso que cumple con su cometido, ¿podrían imaginarse, estimados lectores, el potencial existente en el rediseño de toda la burocracia colombiana, donde muchísimas cosas ni siquiera funcionan o lo hacen exageradamente mal?



* Autor de ‘Hacia el Buda desde Occidente’

@gustrada1