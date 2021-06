Después de haber caminado muchas veces por el sector donde vive mi hijo, le comenté, en una visita reciente, que la casa de la esquina siguiente, igual a la suya, había sido derribada y ya habían construido allí una nueva. “No ha habido casas iguales a la mía en este vecindario; la de esa esquina estaba allí cuando me mudé”. ¿Cómo pudo mi cerebro inventarse tal inexactitud? Por una memoria falsa… la cual condujo al tema de esta nota.

Las memorias falsas provienen de eventos que no ocurrieron. ¿Cómo aparecen estos? Primero nos autoengañamos y después repetimos las historias. Por supuesto que existen mentirosos que, buscando impresionar con sus cuentos ficticios, terminan creyéndoselos ellos mismos, sin que haya una línea clara entre realidad y fantasía.



El cerebro humano almacena volúmenes descomunales de datos, recuerdos y pormenores; no obstante, la memoria es frágil, susceptible de errores y termina almacenando, sin darse cuenta, memorias falsas.



La palabra ‘mentira’ es ofensiva y desagradable, pero no siempre quien miente sabe que está engañando; hasta los más certeros y veraces pueden equivocarse en sus recuerdos, bien sea por culpa de su fuente o por el síndrome de la memoria falsa.



En psicología, tal síndrome es una condición en la cual los recuerdos de alguien, y su correspondiente comunicación a otros, están afectados por registros cerebrales inexactos o incorrectos; la persona no está literalmente mintiendo, sino sacando datos de su archivo cerebral que, como consecuencia de este síndrome, contiene errores.



Tal situación afecta tanto la identidad misma del paciente como sus relaciones. Aun individuos reconocidos por su memoria excepcional, cuando desarrollan este síntoma pueden expresar cosas extrañas, sin tener clara consciencia de ello. Sus memorias ficticias les son tan reales como las verdaderas.



Las memorias falsas son fenómenos neuronales médicamente reconocidos. Hasta quienes creemos que nunca mentimos lo hemos hecho (como en el ejemplo del comienzo de esta nota), sin pretender con ello beneficio escondido alguno. Los diccionarios no hacen distinción alguna entre mentirosos inconscientes de sus memorias falsas, mentirosos compulsivos, mitómanos, o fanfarrones que alardean de su fortuna o sus logros.



La memoria humana es extraordinaria, pero tiene límites y fallas. Todos somos susceptibles de errores de buena fe cuando confiamos 1) en nuestras fuentes, sean los medios, los allegados o la vox populi de aceptación generalizada, y 2) en lo que nos cuentan, si coincide con nuestra manera de pensar.



Aunque sabemos que las mentiras son dañinas, los embusteros poseen una mala fama que nadie quisiera tener; quienes sufren del síndrome de mentiras falsas no saben que están mintiendo. Los riesgos de la imaginación y del exceso de datos que existe en nuestro cerebro son sutiles y, con frecuencia, subestimados o pasados por alto.



La atención permanente a los movimientos de la mente y a nuestra susceptibilidad, a veces ingenua, para aceptar y repetir mucho de lo que leemos o nos cuentan, puede ayudarnos a medir y manejar nuestro grado de ‘mentirosidad’. El escrutinio de nuestras memorias falsas, que requiere el apoyo de nuestros allegados, es el sano comienzo de la recuperación.



El Manual de desórdenes mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría todavía no incluye el síndrome de la memoria falsa como un desarreglo psíquico, a pesar de su impacto en los estrados judiciales. Los mentirosos involuntarios están aún lejos de considerarse un problema social serio.



La observación de las memorias falsas es difícil para el paciente potencial y para sus allegados. Los mentirosos, dice algún adagio, se creen sus propias mentiras; son ellos mismos, sin embargo, quienes deben tomar consciencia de su caso y aceptar la responsabilidad de su corrección.



Los efectos negativos de las mentiras que provienen de las falsas memorias deben conducir a cada paciente, en algún momento, al reconocimiento médico inicial y, eventualmente, a la necesidad de ayuda psicológica. Pero el propietario, el creador inconsciente de las falsas memorias, con el apoyo de sus allegados, es quien debe tomar la iniciativa.



Gustavo Estrada

Autor de ‘Armonía interior’ y ‘Hacia el Buda desde Occidente’ @gustrada1