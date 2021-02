Cuando comenzamos a meditar…

Muchas personas expresan, con variables grados de convicción, que les gustaría comenzar a meditar. Las cifras de internet, con alto grado de incertidumbre, insinúan que menos del seis por ciento de la población, a nivel mundial, practicaría alguna forma de meditación, sin suministrar datos adicionales sobre nacionalidades, religiones o rangos de edades.

¿Por qué tan poca gente medita? Esta nota sugiere que la causa principal de la abstención meditativa es la variedad dispersa de técnicas disponibles en el mercado del silencio con la consecuente confusión entre los potenciales interesados.



Es claro que la meditación ya perdió en Occidente, y desde hace rato, tanto el ‘misterio orientalista’ que la rodeaba como el ‘carácter religioso’ que muchos le atribuían. La meditación no afiliada excluye creencias metafísicas y en el siglo XXI su aceptación es generalizada. Sin embargo, existe desorientación entre novatos y potenciales aprendices para decidir cómo y por dónde deben comenzar.



Abundan las disculpas para no meditar: 1) la ‘dificultad’ para la concentración, 2) la ‘incapacidad’ para quedarse quieto y callado por un rato largo, 3) los ‘prejuicios’ sobre las influencias religiosas de las escuelas y 4) las confusiones sobre la naturaleza misma de la práctica. ¿Cómo reducir tales negatividades? ¿Por qué es tan difícil el silencio?



La mente ‘por diseño’, todos lo sabemos, es inquieta, alborotada, impaciente… pero, también por diseño, tiene la capacidad de aplacarse y concentrarse (por ello escuchamos, leemos, estudiamos...), de autoobservarse y de quedarse callada. La meditación conduce al silencio mental que aparece cuando sostenemos la atención desprevenida en algo, sin esperar cambio o beneficio alguno.



Existen demasiadas aproximaciones a la meditación, muchas asociadas a religiones —la oración silenciosa de Santa Teresa es un ejemplo cristiano— y casi que una versión por cada corriente meditadora. El enfoque de esta nota es el que el Buda describe en su ‘Narración sobre las maneras de afirmar la atención’, el discurso más importante del Sabio. Este discurso, que aconseja la práctica continuada de la meditación para su completa asimilación, resume las enseñanzas del budismo.



El Buda identifica cuatro objetos a los cuales el practicante ha de permanecer atento no solo durante la meditación, sino también en su vida corriente: 1) el cuerpo, 2) las señales nerviosas (sensoriales, ópticas, acústicas…) procesadas por nuestro cerebro, 3) los estados mentales y 4) las enseñanzas mismas del Sabio.



Si por alguien o por algo —un amigo, una conferencia, un libro— nos surge el deseo de comenzar a meditar, ¿por dónde principiamos? No necesitamos analizar las teorías detrás de las razones por las cuales la meditación funciona y sí debemos, en cambio, arrancar a meditar tan pronto nos surge la inquietud; un curso práctico introductorio es altamente recomendable.



¿Cuáles son los elementos permanentes de cada sesión? Uno, un sitio tranquilo; dos, una postura cómoda, sentándose en silencio, con los ojos cerrados, en un cojín o un asiento donde el practicante no se duerma; tres, una actitud pasiva, sin perseguir meta o beneficio alguno; cuatro, una vigilancia imparcial de los movimientos (o de la quietud) de la mente. Si le aparecen revoloteos, mírelos, sin intentar detenerlos.



A veces el practicante frustrado pensará que la meditación es un ejercicio ridículo… Él debe entonces mirar la ridiculez, sin juzgarla. ¿Su cabeza le da vueltas? Permanezca entonces atento a su agitación mental. ¿Se declara inepto de seguir estas instrucciones? No califique su ineptitud. ¿Se frustra? Tome consciencia de la frustración; más temprano que tarde le llegará el silencio.



La incapacidad de alguien para observarse y aquietar su mente es la razón principal por la cual esa persona debe comenzar a meditar. Y, con la aplicación juiciosa de la disciplina requerida, más pronto que tarde abandonará sus confusiones y se convertirá en un meditador habitual.



Para terminar, repetimos la insistencia inflexible: no espere nada, no busque ningún resultado. Medite solo por la experiencia del momento, así la considere tediosa, molesta, inútil. Si se encuentra confuso, pues observe su confusión. No se afane en su apertura hacia la armonía interior. Si la persigue, la estará perdiendo. Con paciencia, constancia y ecuanimidad, y cuando menos lo piense, la armonía llegará espontáneamente.



Gustavo Estrada

Autor de ‘Armonía interior’ y ‘Hacia el Buda desde Occidente’ @gustrada1