Los idiomas parecen especies vivas

Hace poco a este servidor le dio por preguntarle a Google por los inventos más importantes de la humanidad y encontró numerosas propuestas. Entre los cinco primeros puestos de seis clasificaciones diferentes, la imprenta fue la ganadora… Figuró en dos primeros y en dos cuartos lugares. Según varios historiadores, este desarrollo del alemán Johannes Gutenberg en el siglo XV fue la innovación que le abrió la puerta a la Era Moderna.

La posibilidad de producir libros masivamente puso en las manos de los europeos educados de entonces tanto la sabiduría antigua de culturas milenarias como las ideas innovadoras de la Europa de entonces. La imprenta, que muy pronto se extendió a otros idiomas y países, fue el detonante que disparó el progreso de la humanidad.



Esta nota sugiere que, adicionalmente, la imprenta tuvo un ‘logro pasivo’ no reconocido, pues desaceleró la multiplicación apresurada y desorganizada –la ‘reproducción’ espontánea– de los idiomas. Por este efecto, los hispanoparlantes actuales del continente americano podemos hoy conversar fluidamente y con problemas mínimos de comprensión (que, con frecuencia, generan más risotadas que confusión).



Una lengua es el sistema de comunicación verbal de una comunidad que generalmente cuenta con algún sistema escritura; un idioma es la lengua de una nación o de una cultura; un dialecto es una especie de idioma ‘como de menor clase’. Una historia curiosa resalta las diferencias entre estos vocablos: en 1925, Sudáfrica aprobó una ley que declaraba oficialmente que el afrikáans (la lengua utilizada por los descendientes de los colonos holandeses que allí residían y uno de los once idiomas de ese país) ‘no era un dialecto del holandés, sino el idioma oficial de su país’.



Los lingüistas estiman que, a lo largo de la historia, han existido unos 31.000 idiomas; según el ‘censo’ actual, subsisten 7.117. La mitad de estos son habladas por menos de cien mil personas y, sin acciones que sostengan su enseñanza y divulgación, podrían desaparecer en el siglo XXI.



Al morir un idioma desaparecen partes vitales del patrimonio cultural de la humanidad, que sería importante conservar. Los sistemas modernos de inteligencia artificial pronto podrán efectuar estudios lingüísticos, cuyas conclusiones sobre las migraciones geográficas, así como sobre la evolución y los ‘desplazamiento’ del pensamiento humano, a lo largo de milenios, podrán ‘enseñarnos’ mucho de nosotros mismos.



Los idiomas son comparables, de cierta forma, con las especies vivas que evolucionan desde dialectos (seres vivos elementales) hasta lenguas formales (seres humanos), se cruzan entre sí, se multiplican ‘sin orden específico’, engendran ‘especies’ regionales, poseen ‘genes’ gramáticos y ortográficos… Y pueden extinguirse. La imprenta le bajó el ritmo a la ‘multiplicación de lenguas y ‘estabilizó’ estas ‘explosiones’.



El mandarín, el español y el inglés, en este orden, son los idiomas con mayor número de ‘nativos’ en cada uno de ellos; el inglés, hoy casi universal, es el idioma más utilizado. El español, que evolucionó lentamente del latín hasta ‘madurar’ hacia el siglo XIII, es hablado por 480 millones de personas y, por supuesto, carece de riesgos de desaparición. Por el contrario, este idioma bien pudo haber ‘explotado’ en varios idiomas cuando ‘invadió’ la mayor parte de Latinoamérica. No fue así, sin embargo, gracias la ‘oportuna’ invención de la imprenta (1440), medio siglo antes del descubrimiento de América (1492).



La imprenta, al generar registros escritos ‘permanentes’, forzó un buen grado de estandarización en la forma de escribir (y, por ende, de hablar) y desalentó el engendro de ajustes regionales. Las comunicaciones dirigidas a audiencias internacionales, desde decretos reales en Madrid hasta piezas literarias de escritores en busca de lectores, estaban forzadas, si esperaban comprensión y claridad, a utilizar palabras comunes y reconocidas.



La imprenta evitó pues que el español de Latinoamérica se convirtiera en numerosos idiomas ‘menores’. La divulgación de los libros impresos, por supuesto, no tiene influencia en los acentos regionales… que son hoy innumerables en Hispanoamérica.



Si la imprenta se hubiera desarrollado unos doscientos años más tarde o el descubrimiento de América hubiera sido doscientos cincuenta años más temprano, los cuatrocientos millones de hispanoamericanos actuales estaríamos hablando quizás una docena de lenguas diferentes… Y los escritores de cada país tendrían muchísimos menos lectores potenciales para sus ‘pequeños’ idiomas.



Gustavo Estrada

Autor de Hacia el Buda desde Occidente y de Armonía interior@gustrada1