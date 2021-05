La evolución de los dioses

Todos conocemos el significado de las expresiones ‘politeísmo’ y ‘monoteísmo’; ‘monolatría’, en cambio, es una palabra menos común que, en una cultura, significa la aceptación de varias deidades, pero asignándole preferencia especial a una de ellas. La conversión de alguien, sea de un dios a otro o de varios a uno, puede ser rápida —¡lo encontré!— o progresiva —¡todavía no estoy seguro!—. La conversión de una colectividad —etnia, región, clan— puede tomar años o décadas y, eventualmente, derivar en una variante del credo original.

La monolatría es diferente. De acuerdo con Robert Wright, escritor norteamericano, autor de La evolución de Dios (The Evolution of God), monolatría es una estación intermedia inevitable —un período gris— por la cual pasa una sociedad politeísta en su conversión hacia el monoteísmo. El hinduismo, una excepción, es una monolatría permanente: sus adeptos creen en Brahman, el gran Dios único, y aceptan numerosas divinidades menores.



El politeísmo es una forma común de devoción en las culturas primitivas y precedió a las religiones abrahámicas universalistas (judaísmo, cristianismo, islam… ). Los dioses múltiples eran la norma en el Egipto faraónico de hace treinta y tres siglos.



Las reestructuraciones metafísicas fueron iniciadas por Amenhotep IV, un importante faraón egipcio que reinó entre 1351 y 1334 a. C. y es históricamente reconocido como el iniciador —el inventor— del monoteísmo; él fue quien, por decreto, redujo el culto celestial a una sola divinidad.



Según el Tanaj, el libro sagrado judío, asimilable al Antiguo Testamento cristiano, Moisés, la figura más importante del judaísmo, fue abandonado por su madre biológica y venturosamente adoptado por la hija de un faraón (diferente de Amenhotep IV). Uno de sus múltiples historiadores asigna el año 1391 a. C. como el del nacimiento del ilustre profeta en algún lugar de Egipto.



Es pues cronológicamente posible que Moisés haya interactuado cercanamente con Amenhotep IV y que este lo haya instigado a seguir la dirección hacia un Dios único, para que luego el profeta lo hiciera un concepto fundamental del culto israelita. Hay varios historiadores y académicos que cuestionan tal suposición. Mientras algunos sostienen que Moisés fue, en verdad, una figura legendaria simbólica, otros sitúan su nacimiento en un rango amplio de fechas, que comienza dos siglos antes del reinado de Amenhotep IV.



La interacción de este faraón con el profeta no aparece en el Pentateuco, los libros sagrados del judeocristianismo. Algunos estudiosos atribuyen a Moisés la conversión de los israelitas en creyentes de un Dios único, aunque no existen confirmaciones, distintas a la Biblia, en este sentido.



El hinduismo, probablemente la religión más antigua, rinde pleitesía a Brahman como principio universal y realidad última, con multitud de dioses menores personales. Es probable que los humanos remotos fueran politeístas que, sin discurrir mucho sobre el tema, también reconocían divinidades individuales o grupales, de apoyo anímico, particularmente útiles dentro de las circunstancias difíciles y los conflictos permanentes que debieron ser corrientes milenios atrás.



Una vez los clanes conciliaban para agruparse, debieron aparecer divinidades benévolas, más influyentes y de más alto nivel; el politeísmo precedió socialmente al monoteísmo. Amenhotep IV y Moisés fueron definitivos en la evolución hacia el monoteísmo, probablemente con numerosas estaciones intermedias de monolatría, tan razonables como poco documentadas.



Los monoteístas y los politeístas rinden culto a una o varias divinidades, respectivamente. Los ateos, por definición, niegan la existencia de entidades superiores. Los agnósticos consideramos que los dioses bien podrían existir, dependiendo de la forma cómo definamos el vocablo: ¿teoría de todas las cosas? ¿Orden universal? ¿Entidades todavía no comprendidas?



La evolución de las adhesiones teológicas de los humanos, a lo largo de la historia, se refleja en la dinámica intrínseca de las expresiones de fe, a las que les hemos rendido adhesión o a las que nos hemos opuesto, guerreramente, en muchas ocasiones. El libro de Robert Wright, él mismo ateo convencido, documenta amplia y excelentemente la evolución histórica de las preferencias humanas en cuanto a religiones. Este columnista, por su parte, permanece y morirá, eso cree, agnóstico: Dios, y las divinidades, pueden existir o no, dependiendo de cómo los definamos.



Gustavo Estrada

Autor de ‘Armonía interior’ y ‘Hacia el Buda desde Occidente’ @gustrada1