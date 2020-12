Budismo y taoísmo

El comienzo del budismo en la India ‘hacia finales del siglo VI a. C.’ y la vida de su iniciador, Siddhārtha Gautama, el Buda, son hechos históricos así las fechas aceptadas no sean precisas. El inicio del taoísmo, una tradición filosófica originada en la China, en cambio, pudo haber sucedido en un período indeterminado de décadas entre los siglos VI y IV a. C.

De Lao-Tse, su comúnmente aceptado fundador, poco se sabe con certeza y, hasta hace algunas décadas, era reconocido como el autor del Tao Te Ching, un célebre texto antiguo de menos de cien páginas, que es como la minibiblia del taoísmo. Hoy se admite que el Tao Te Ching es una recopilación de refranes y su autoría pertenece a numerosas manos no identificadas.



La costumbre de creer en entidades metafísicas y la práctica de rezar para rogarles favores surgieron ambas en la India hace unos tres milenios. El hábito de ‘filosofar’, de la misma forma, también apareció en la India, unos cuatro siglos después.



¿Por qué las comillas en ‘filosofar’? Porque la filosofía, como disciplina formal de especulación racional, es mucho más ‘reciente’ y solo en el siglo XIV adquirió el sentido moderno de ‘ciencia de la verdad, conocimiento de la realidad y sentido del obrar humano’.



Muchos ateos extremistas, algunos más fanáticos que los más fervientes devotos, se burlan de todos los creyentes. Desde los inicios de las religiones y de las filosofías, ambos campos se volvieron preferencias humanas entrelazadas. Al igual que el budismo, el taoísmo es, para muchos adherentes, filosofía, religión y… forma de vida, simultáneamente.



El taoísmo demanda constancia continuada. “Viva en armonía con el Tao” es similar al moderno y repetido consejo de ‘fluya con la vida’. Como culto dogmático es el sexto del mundo en número de fieles; como filosofía es una de las más antiguas. Un número creciente de taoístas considera que sus enseñanzas, al igual que las del budismo para sus partidarios, son más forma de vida que dogma.



Tao significa camino, en el sentido de doctrina o principio orientador. La primera frase del Tao Te Ching es tan inspiradora como confusa: “El Tao que puede ser enunciado no es el verdadero Tao… Y así, sin tener nombre, es el principio del universo”. ¿Verdad revelada?



Como religión, el taoísmo tiene setenta y cuatro millones de seguidores, la casi totalidad de los cuales se encuentra en cuatro países, racial e idiomáticamente chinos: Taiwán, Singapur, Hong Kong y, obviamente, la China, el gigante asiático donde vive el 84 % de los taoístas.



Como el budismo original, el taoísmo no es teísta y, como forma de vida, no rechaza ni respalda creencias metafísicas. Dice Lao Tzu: “El Tao es como un pozo que nunca se agota, siendo apenas visible siempre está presente. No se sabe de quién es hijo y es más antiguo que Dios”.



Sin embargo, el taoísmo no rechaza ninguna divinidad y los grupos taoístas pueden tener –y, de hecho, algunos taoístas tienen– dioses ‘prestados’ de otras culturas que, como parte que son del universo, están sujetos y han de someterse a la influencia Tao.



La literatura taoísta señala direcciones claras y sencillas de conducta a sus seguidores. Dice Sengcan, patriarca budista chino del siglo VI: “El Tao –el camino– es fácil cuando no se tienen preferencias. Hagamos una diferencia menor y cielo y tierra se apartarán hasta el Infinito. La Verdad surge de la ausencia de discriminaciones”.



¿Existen influencias históricas mutuas entre el taoísmo de la China y el budismo de la India? Probablemente sí. El taoísmo es más autóctono que el budismo, tiene menos influencias de otras doctrinas; el budismo, por su parte, adapta e incluye en sus escrituras varios conceptos de hinduismo.



Los inicios del budismo y el taoísmo fueron cercanos en el tiempo; de ahí provienen sus similitudes. Las discriminaciones taoístas, a manera de ejemplo, son equivalentes a las ‘opiniones sesgadas’ que reprocha el Buda. Y hoy, cada vez con más frecuencia, aparecen ‘taoístas’ y ‘budistas’ que no se afilian formalmente a su doctrina preferida. La tendencia a la afiliación sin participación activa parece ser creciente en muchas religiones.



Gustavo Estrada

Autor de ‘Armonía interior’ y ‘Hacia el Buda desde Occidente’ @gustrada1