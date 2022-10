La fe antecede a la ciencia

Ante los asombrosos avances del mundo moderno, las creencias metafísicas están progresivamente cediendo el paso al conocimiento científico y al pensamiento racional. Sin embargo, el ritmo de este desplazamiento es todavía lento y los cultos devocionales continuarán teniendo autoridad social relevante por muchas décadas.

¿Son necesarias las religiones? La respuesta es individual, reconociendo la inevitable influencia de la cultura religiosa en la cual la persona crece, estudia, vive, trabaja... ¿Necesitamos creer –tener fe– en entidades abstractas a las cuales debemos rendirles tributo y devoción? Aquí la respuesta también es personal… con notable influencia del entorno.



Los ambientes sociales en los cuales crecemos y vivimos –los núcleos familiares, estudiantiles, laborales…– le proporcionan y proponen creencias, adhesiones, ritos o afiliaciones y cada cual ha de decidir su adherencia, su rechazo o su indiferencia a las mismas. Las convicciones colectivas provienen de los profetas o promotores de las doctrinas, que bien pueden ser líderes naturales o predicadores dirigidos por los grupos ya organizados de cada credo.



Antes del siglo XVI, como consecuencia de la ausencia de la ciencia y de la imprenta, las religiones proveyeron las direcciones para el pensamiento y la conducta colectivos, incluyendo los destinos 'post mortem' que existirían más allá del mundo tangible.



La práctica de rezar para rogar favores apareció en la India hace más de tres milenios. De allí surgieron las primeras religiones, buscando suministrar un ‘sentido sobrenatural’ a la existencia que disminuiría a los humanos las angustias existenciales de lo incomprensible y, al mismo tiempo, les proporcionaría un sentido de pertenencia a los grupos sociales que compartían dogmas similares.



Las religiones apoyan a los humanos en su búsqueda de los ‘esquivos’ significados de la vida y la consciencia. Y, como en este tercer milenio aún no existen respuestas contundentes alrededor de la ‘razón de nuestra existencia’, la fe y la devoción en entidades metafísicas y en su implícita omnipotencia, las especulaciones metafísicas siempre resultarán mucho más elementales que las ecuaciones de la física moderna. Y para mucha gente, incluido este servidor, la creencia en el ‘big bang’ sigue siendo una especie de dogma científico.



Dado, pues, que la ciencia aún no llega a acuerdos unánimes alrededor del comienzo del universo, las religiones y las creencias metafísicas continuarán proveyendo a sus seguidores un ‘algo sencillo supra material’ que explica todo, y en el cual sus creyentes fervorosos encontrarán apoyo emocional en las situaciones difíciles.



¿Y, alrededor de la fe, cuáles son las tendencias? Acudimos a las estadísticas, pues las cifras resultan siempre más fáciles de seguir que las complejas explicaciones de la ciencia. Entre el 2007 y el 2019, en 43 países cubiertos en un estudio reciente de la revista ‘Foreign Affairs’, la religiosidad disminuyó de manera significativa. Este columnista, agnóstico hoy, devoto creyente años atrás, considera que tal ocaso no ocurrirá pronto, digamos, no en este siglo XXI. ¿Por qué?



Porque es muy improbable que el mundo científico llegue pronto a explicaciones ‘definitivas’ sobre los orígenes de la vida, la consciencia o el Universo. En consecuencia, las interpretaciones metafísicas de los credos religiosos continuarán siendo, y por mucho rato, guías poderosas de las conductas morales, tanto individuales como sociales, en contraposición a los valores intrínsecos de la naturaleza humana.



A pesar de los interrogantes alrededor del comienzo y el final de nuestras existencias, los humanos jamás suspenderemos la búsqueda de un sentido. Y, dado que la ciencia es de difícil comprensión y limitado interés para el ciudadano corriente, las explicaciones metafísicas, en forma de cultos o religiones, que solo demandan fe y devoción, seguirán siendo mucho más fáciles de divulgar y seguir que la física y las matemáticas.



GUSTAVO ESTRADA

Autor de Armonía interior y Hacia el Buda



(Lea todas las columnas de Gustavo Estrada en EL TIEMPO, aquí)