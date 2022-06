¿Y la oposición?

La votación alcanzada por Rodolfo Hernández fue impresionante: el 47,3 % del electorado. Petro no puede argumentar que recibió un mandato arrollador. Hay casi medio país que votó por otras políticas. No obstante, la impresionante votación de Hernández no va a convertirse en una oposición efectiva. No tenía en mente organizar un proyecto político, era una iniciativa personal pensada en gobernar, no en asumir tareas de control del Ejecutivo. Ya ha descartado ser oposición. Como control político, sus 10,5 millones de votos se evaporaron en un soplo.



(También le puede interesar: Los dos pueblos)

La oposición la deberán hacer otros. La pregunta es bajo qué liderazgo y en qué términos. La debacle del uribismo y la impopularidad de Duque dejaron en principio un espacio para que fuerzas distintas al Centro Democrático tomaran el relevo. Sin embargo, el resto de la clase política no tiene nada medianamente organizado. La coalición del Equipo Colombia se desmanteló tan pronto como Fico perdió en la primera vuelta. Solo los unía el propósito de la campaña presidencial, y lo que puedan hacer de control político dependerá de iniciativas individuales de dirigentes con una limitada capacidad de convocatoria en la opinión pública. Incluso, ya hay rumores de sectores de la coalición que estarían dispuestos a negociar su respaldo en el Congreso a Petro.



Tampoco se puede esperar mucho de la oposición de sectores de centro. La trayectoria de Sergio Fajardo no es fuerte en ese sentido. Los Galán y De la Calle se encuentran muy aislados en las actuales circunstancias, en que la mayoría de su coalición se fue con la campaña del nuevo Gobierno.



¿Quiere decir todo lo anterior que Petro va a gobernar sin oposición? Las cosas son más complejas. Que no exista algo definido al día de hoy no quiere decir que la fuerza de los acontecimientos, cuando el nuevo Gobierno se posesione, no lleve a que emerjan nuevos y viejos liderazgos que asuman esta función. Habrá que esperar.

Los Roy Barreras, los Benedettis, el santismo y el samperismo funcionan como muro de contención al petrismo duro que querría que se impusieran posiciones menos tolerantes con la oposición. FACEBOOK

TWITTER

De momento, ocurre algo muy interesante y es que, en cierto sentido, las necesidades electorales llevaron a que se incubara en el Pacto Histórico un sector de cuasi oposición al proyecto original de Petro, a su vertiente más radical. Son los operadores políticos del establecimiento que permitieron que Petro superara el techo de los votos de la izquierda y ganara las elecciones. Los Roy Barreras, los Benedettis, el santismo y el samperismo funcionan como muro de contención al petrismo duro que querría que se impusieran posiciones menos tolerantes con la oposición.



Son ellos, por sus posiciones moderadas, quienes pueden evitar decisiones radicales en temas sensibles como el manejo del déficit fiscal, la independencia del Banco de la República, la exploración petrolera, la reforma de la salud, el respeto a las instituciones democráticas, etc. Disponen de una ventaja para hacer contrapeso a la línea dura en el Gobierno: son quienes pueden manejar los acercamientos con la oposición en el Congreso. Sin esos acuerdos, la gobernabilidad del nuevo Gobierno se vería seriamente resentida, tendría que apelar a la movilización social para presionar las reformas que quiera adelantar.



Esta situación es un fuerte llamado de atención para la oposición que finalmente se organice. Tomar una posición beligerante, hostil a cualquier forma de entendimiento para negociar las iniciativas del Gobierno en el Congreso, llevaría a debilitar al sector moderado en el petrismo, los dejaría sin dientes frente a quienes quieren salidas que rayan en lo extrainstitucional.



Es claro que Petro es un populista, pero no todos los populismos acaban en regímenes autoritarios. Depende mucho de la oposición, no solo de su fortaleza sino también de su habilidad para frenar situaciones que lleven a los líderes populistas a plantear rupturas institucionales.

GUSTAVO DUNCAN

(Lea todas las columnas de Gustavo Duncan en EL TIEMPO, aquí)