Virtudes y vicios

El domingo pasado, Jorge Giraldo escribió una muy sugestiva columna en El Colombiano acerca de las críticas que algunos intelectuales hacen a la idea de “la superioridad moral para tratar de neutralizar algunas posturas políticas”. Toda la razón contra quienes banalizan las virtudes morales. Hay límites para el cinismo a la hora de analizar los atributos de quienes dirigen o van a dirigir la sociedad. No todo es malo, ni todos son iguales de malos.



Pero, de todos modos, hay graves falencias y contradicciones entre quienes se apropian de un sentimiento o idea de superioridad moral para descalificar a sus opositores. Una sola virtud moral no necesariamente justifica que un dirigente sea incuestionablemente superior. Puede ser muy honesto, a prueba de sobornos, pero a la vez un gran desconocedor de las aspiraciones de la gente o totalmente incompetente para manejar un estado.



A la vez, ciertas virtudes morales cuando se dejan de evaluar en abstracto y se bajan a una situación concreta pueden llegar a convertirse en verdaderos vicios, bien sea porque al sobrevalorar una virtud en particular se menosprecia el valor de otras virtudes o bien sea porque en la práctica reclamar la propiedad de una virtud es tan solo un pretexto para el poder. En este último caso, en vez de superioridad moral hay hipocresía moral: es el mundo en que las virtudes se convierten en material de manipulación.

La historia reciente de la política colombiana nos ilustra los problemas que pueden existir al reducir el debate de las decisiones políticas a los atributos morales de los dirigentes y sus causas. En el gobierno de Uribe, uno de sus asesores habló de que no se podían dejar arrebatar el “trono moral”. Se refería a que en el camino del logro del principal objetivo de gobierno, la derrota del terrorismo, no podía ser cuestionada la superioridad moral de su causa. Muchos excesos ocurrieron bajo esta justificación, desde el intento por mantenerse en el poder hasta los ‘falsos positivos’.



La contracara del uribismo fue la causa moral de quienes hicieron la guerra insurgente. La revolución social como fin justificaba los medios más macabros para llegar al poder y construir una sociedad más justa. Hoy en día, el proyecto populista de Petro está justificado también por ideales de justicia y atributos morales superiores de quienes lo llevan a cabo. La reivindicación social y la protección del medio ambiente, por solo mencionar dos causas, le podrían permitir a Petro en el poder pasar por encima por instituciones como el Congreso, tal como ya lo dijo en un debate presidencial. La libertad y el pluralismo como virtudes morales son convenientemente situadas en un eslabón inferior.



La crisis de la coalición de centro se debió a que se convencieron de que iba a ser suficiente reclamar ante el electorado la posesión de ciertas virtudes, como la honestidad y una formación intelectual superior, para ganar la elección presidencial. Olvidaron otras virtudes esenciales en el ejercicio de la política en la democracia, como la interpretación de los intereses y demandas concretas de los más diversos sectores sociales, para incluirlos dentro de la propuesta narrativa de gobierno. Si la gente no se siente identificada y partícipe en la construcción de una propuesta de país, no van a ganar la elección.



El asunto no es, pues, la apología del cinismo cuando se cuestiona la superioridad moral de algunas posturas políticas. Virtudes como la honestidad, el pluralismo, la justicia social, entre otras, deben ser valoradas. Sin embargo, su hiperidealización tampoco conviene. Merecen que sean tratadas por los analistas dentro de un contexto, con todas las implicaciones que pueden tener cuando se trata de definir quiénes deben gobernar y bajo qué lineamientos se van a aplicar estas virtudes.

