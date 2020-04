Finalmente, pareciera que el Gobierno va a apostar por una negociación para someter a disidencias, ‘bacrim’ y demás organizaciones armadas que hoy pululan. Vale la pena, pero el tema no es fácil. Entre otras razones porque, no obstante la abundancia de investigaciones de procesos de paz, pocos estudios se han hecho sobre negociaciones con organizaciones distintas a las guerrillas.

Son dos tipos de negociación muy diferentes. Mientras que una guerrilla aspira a derrotar al Estado central, reemplazarlo y cambiar la sociedad, las bandas armadas aspiran a ejercer el control territorial en áreas que no son el principal foco de interés del Estado y explotar economías ilegales. Tampoco disponen de una ideología y una estructura jerarquizada y rígida. Pueden ser grandes ejércitos, en ocasiones tan poderosos como una guerrilla, pero sus mandos pueden ser fácilmente reemplazados y sus partes, entrar en disputas por asuntos personales.



Lo que implica que, además de asumir un enorme costo político para el Gobierno por negociar con una organización más delincuencial que ideológica, hay que definir muy bien qué es lo que se quiere exigir a la contraparte y con qué, dadas sus características, puede realmente a comprometerse. Para el Estado, la concesión ideal sería que el grupo entero se desmovilizara y sus instituciones entraran a gobernar a las poblaciones bajo control del grupo armado.



En la práctica es complejo. Es muy probable que mandos medios y otras organizaciones criminales aprovechen la situación para copar los espacios dejados. Al no tener capacidad militar ni mayor ascendencia ideológica, los líderes desmovilizados no tienen cómo garantizar el cumplimiento de lo acordado. Más aún, al ser comunidades dependientes de los excedentes de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando, se facilita la entrada de otra organización armada que proteja estas rentas.



Pero pese a todo, insisto, vale la pena. Las negociaciones, salvo la hecha con Escobar, han abierto una ventana de oportunidad. Las instituciones del Estado han podido penetrar zonas donde antes eran inexistentes. Y, sobre todo, han permitido sacar a jóvenes y niños de la guerra (de esto sí hay estudios). Quizá el éxito esté precisamente en ver la negociación como eso: una ventana de oportunidad para fortalecer el Estado y reducir el reclutamiento, no como el fin definitivo de las bandas.



Gustavo Duncan