Si las negociaciones de paz son exitosas deben acabar en un cese bilateral del fuego. Solo por eso vale la pena respaldar la audaz propuesta del Gobierno. No obstante, un poco de prudencia vendría bien en los métodos de negociación para asegurar el avance de los diálogos, la protección de la población y la neutralización de potenciales saboteadores.



La experiencia colombiana muestra que el cese del fuego no funciona si antes no hay un compromiso real con las organizaciones irregulares. La ausencia de una agenda previa, de reglas claras y compromisos factibles, así como de plazos de negociación, entorpeció los avances de procesos de paz que se iniciaron llenos de entusiasmo.

Durante el gobierno de Betancur, quien quiso hacer una negociación con todas las guerrillas al tiempo, el cese bilateral no funcionó. La premura de su implementación condujo a dilataciones reiterativas en la agenda de negociaciones. A la vez, existía un enorme malestar en la Fuerza Pública por la denuncia del procurador Jiménez Gómez contra 59 oficiales y suboficiales por vínculos con autodefensas y narcos. La indisposición contra el Gobierno dificultó aún más unas negociaciones que no terminaron de despegar. La ‘paz total’ enfrenta desafíos un tanto similares. Son muchos grupos con los que hay que negociar. De hecho, hay más organizaciones de corte delincuencial que insurgencias políticas en medio de una situación que no es solo de guerra contra el Estado, sino entre las mismas organizaciones. Tampoco las relaciones entre la Fuerza Pública y el Gobierno están pasando por su mejor momento. Es apenas normal que luego de la salida de tantos generales exista un ambiente de desconfianza que el Gobierno deberá subsanar.

Un poco de prudencia vendría bien para asegurar que la propuesta de cese bilateral del fuego contribuya

En ese sentido, las propuestas de cese del fuego deben llevarse a cabo de manera separada con cada grupo, luego de que se haya acordado una agenda de negociación viable bajo un plazo predeterminado. La experiencia también muestra que con los grupos menos politizados es más fácil y rápido llegar a acuerdos basados en beneficios judiciales y garantías de seguridad. La apropiación del territorio de estas organizaciones por el Estado y los procesos de reincorporación son cruciales para evitar el reciclaje en nuevas bandas delincuenciales.

El problema va a estar más por los lados de organizaciones hiperpolitizadas, en particular el Eln, que querrán alargar la negociación para convertirla en sí en su plataforma política y hacer exigencias que rebasan de lejos de su representación real de la sociedad. En estos casos, el cese bilateral debe estar condicionado a avances muy significativos en los acuerdos. En el Caguán, aunque no hubo un cese bilateral como tal, la guerra continuó en el resto del territorio, se demostró que la concesión de un territorio sin un compromiso comprobado de paz a lo que conduce es a la deslegitimización del proceso.

Dada la cantidad de organizaciones en disputa, la Fuerza Pública se verá enfrentada a exigencias que en principio son antagónicas. Deberán proteger a la población civil de la incursión de otros grupos en territorios donde en principio no puede operar por haber un acuerdo de cese bilateral. Al mismo tiempo, si la organización irregular se defiende de otro grupo, también violaría el cese del fuego. Una solución posible es que los ceses bilaterales se pacten bajo dos condiciones. Por un lado, que exista un anillo de seguridad del Ejército que evite la incursión violenta de terceros y, por el otro lado, que el grupo armado en cuestión respete la autonomía de los civiles.

No sobra decir que así la paz no sea total sino parcial con ciertos grupos, sobre todo aquellos que disponen de ejércitos irregulares, es un propósito valioso como sociedad. Mezclar la audacia con prudencia nos puede llevar más lejos en este propósito.

GUSTAVO DUNCAN

