Sobrerrepresentados

Grandes sectores de la sociedad colombiana no se sienten representados en las instituciones democráticas del Estado. No encuentran dirigentes en cargos de poder sintonizados con sus intereses y aspiraciones. Incluso, cuando existe sintonía ideológica hay poca confianza en que los dirigentes hagan las cosas bien o cumplan lo prometido. La crisis de representación se extiende a líderes, partidos y movimientos que no están en el poder. La gente poco se entusiasma con la función de control político de la oposición.



Las encuestas de opinión muestran este sentimiento generalizado con los partidos y el Congreso. Para sectores tradicionalmente excluidos y con restricciones de acceso a la dirigencia la situación es peor. Campesinos, vendedores informales, cocaleros, y gente del común con problemas básicos de subsistencia, reducen sus necesidades de representación a relaciones instrumentales. Salvo manifestaciones ante situaciones extremas, en que los representantes del Estado deben atender las demandas para levantar la protesta, su relación con la clase política se manifiesta a través del clientelismo.

El malestar con la representación democrática tiene su contracara en la sobrerrepresentación de sectores que copan los cargos de elección popular. Por pura aritmética, si algunos sectores pesan menos en un número de cargos fijos, otros tienen que pesar más. ¿Quiénes son estos sectores? El lugar común es culpar a sectores tradicionales del poder económico, político y social de acaparar la representación democrática. Desde los grupos económicos y las familias poderosas de Bogotá hasta caciques de provincia, terratenientes y, cuando se quiere ser más conspirativo, narcoparamilitares son vistos como los privilegiados de la democracia.

Se obvia el sector que en los últimos años ha demostrado llevar a cabo un proceso de copamiento de la representación del Estado, no para terceros, sino para sí mismos, para sus propios intereses: la clase política. Es normal que la clase política en las democracias funcione bajo intereses autónomos por encima, incluso, de diferencias ideológicas. El problema es que con el incremento del tamaño del Estado y del gasto público, el grado de autonomía que está alcanzando en Colombia está llegando a niveles preocupantes de desconexión con la sociedad.

La corrupción, los contratos públicos, la venta de protección a lavadores y contrabandistas, entre otras fuentes de rentas, le permiten a la clase política acceder al poder sin considerar intereses que vayan más allá de las redes de beneficiarios de los recursos públicos que manejan. Poco tienen en cuenta los intereses de sectores sociales en un sentido más amplio que los contratistas que los financian y las clientelas que los eligen. Son tantas las empresas políticas de esta naturaleza que su representación en el Estado es abrumadora. Los dirigentes políticos que guardan algún sentido de la responsabilidad con proyectos de sociedad y de interés público se ven obligados a someterse a sus términos de negociación.

La dinámica reciente lo demuestra. En la elección presidencial, donde la opinión pesa, la clase política por primera vez no fue capaz de poner un candidato para la segunda vuelta. Sin embargo, si se suman en el Congreso tienen cómo armar una fuerza mayoritaria por encima de los líderes de los partidos. Es más, el escándalo del hijo del Presidente está asociado a la necesidad de disponer de la ayuda de esta clase política para hacer la diferencia necesaria en una elección tan apretada como fue la segunda vuelta.

Es tanta la sobrerrepresentación de los intereses autónomos de la clase política que el debate sobre el tema, puesto en términos de la corrupción en las campañas electorales, ya está opacando los temores a los arranques populistas de Petro.

