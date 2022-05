Siguen gobernando

Cuando capturaron a ‘Otoniel’, el presidente y el ministro de Defensa se aventuraron a pronosticar que era el final del ‘clan del Golfo’. Era comprensible, había que reclamar una victoria completa para alentar a la tropa y vender optimismo a la ciudadanía, así se supiera que una gran parte del narcotráfico y del control territorial del ‘clan del Golfo’ iba a reciclarse.



No contaban con que la situación tan optimista que habían vendido se iba a desplomar de manera tan estrepitosa pocos meses después. El paro armado, todo un homenaje a ‘Otoniel’, fue un bofetón al Gobierno, un golpe de realidad ante la opinión, una prueba de su incapacidad de revertir la situación de seguridad en muchas regiones de Colombia. El ‘clan del Golfo’ demostró que su capacidad de controlar la población de cientos de municipios del país sigue vigente. Le recordó al Estado quién realmente gobierna allí.



No es solo un desafío en el noroccidente colombiano. En Catatumbo, Bajo Cauca, Cauca, el Pacífico, el suroriente, Arauca, etc., abundan organizaciones armadas que gobiernan la vida de sus habitantes. Al igual que el ‘clan del Golfo’, si lo consideran, están en condiciones de hacer paros regionales. El Eln ya lo hizo meses atrás. No es complicado porque disponen de milicias que vigilan permanentemente a la población, saben quiénes desobedecen las órdenes de la organización y quiénes colaboran con las autoridades o con el enemigo y, si es necesario, están en condiciones de usar la violencia para castigar a desleales y desertores entre la comunidad.

Es más, el paro armado no es en sí el problema. Los paros son actos con un potente contenido simbólico pero duran solo unos cuantos días. El problema es precisamente la capacidad de vigilancia y de imposición de la ley que, necesariamente, deben tener las organizaciones armadas irregulares para ordenar a la gente en cientos de municipios que suspenda, de manera simultánea, sus actividades cotidianas.



Una organización armada que no haya desarrollado algún tipo de relación permanente de intimidación y obediencia de la población no puede llevar a cabo un paro de escala masiva. Tendrían que recurrir a demasiados actos violentos, muchos más de los que sucedieron el pasado fin de semana, para disuadir a la población de quedarse encerrada en sus casas. La falla del Estado ha sido, en consecuencia, su incapacidad de ofrecer protección de manera permanente a la población que vive bajo el control de estas organizaciones armadas. Ante amenazas que no son neutralizadas por el Estado, a la gente no le queda otra opción que obedecer la ley de quienes realmente gobiernan en el lugar.



Los hechos reiteran una y otra vez que, luego de la salida de las Farc del escenario de guerra, el Estado no ha adaptado su estrategia de seguridad ante estas nuevas circunstancias. Ya el centro de gravedad no son los grandes objetivos militares, como lo era un ejército insurgente al que había que neutralizar su capacidad de hacer la guerra. Ahora el objetivo estratégico es el desmantelamiento de estructuras armadas en numerosos municipios y ciudades del país que habitan dentro de la propia comunidad y que actúan como los garantes de un orden alterno, impuesto por organizaciones vinculadas a la criminalidad.



Más que capacidad de combate, la prioridad está en el desarrollo de capacidades de inteligencia para llevar a la justicia a quienes amenazan las libertades de la población y de despliegue de la Fuerza Pública a lo largo del territorio para ofrecer protección y garantías a la población. Y, como lo ha demostrado la historia del conflicto, la estrategia solo funciona sobre la base de la legitimidad del Estado. Cualquier exceso en la aplicación de la fuerza y de la justicia es una concesión al enemigo que se paga con el rechazo de la población.

GUSTAVO DUNCAN

