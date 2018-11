Si sigue así...

Quizá la diferencia más notoria entre la corrupción de provincia y la de Bogotá es que mientras que el político de provincia tiene que robarse el acueducto entero para comprarse una mansión en el mejor barrio de su pueblo, al político bogotano le basta un dos o un tres por ciento de una megaobra para comprarse una mansión en alguna capital del primer mundo.

Por supuesto, la mansión en provincia es visible por todos, y cuandoquiera que la justicia quiera echar mano del político, allí estará como prueba de su delito. En cambio, las mansiones escondidas en algún lugar a miles de kilómetros son difíciles de observar por la justicia y los periodistas, así corran los rumores de sobornos. Al final queda la caricatura de políticos probos en Bogotá que, por obra y gracia de la democracia, se ven obligados a repartir puestos y contratos a políticos burdos de provincia para disponer de suficiente gobernabilidad.



Al menos esa era la caricatura aceptada hasta hace poco. Los reiterativos escándalos muestran que desde Bogotá, la clase dirigente, así sus formas sean distintas, en el fondo es tan corrupta como los políticos de provincia. La diferencia parece ser, más bien, que los provincianos no tienen tanta influencia en la justicia y los medios de comunicación.



Y ya ni siquiera pareciera que en los medios, solo en la justicia. El último escándalo del fiscal Néstor Humberto, en que aparece en un audio con uno de los testigos claves de Odebrecht y le queda imposible negar que no estuviera al tanto de la corrupción que allí había, muestra que, así la justicia no actúe en su contra, no tiene cómo evitar su condena por el juicio de la opinión pública.



El problema es que el juicio de la opinión puede llevar al país a aventuras populistas si la indignación continua siendo incapaz de conducir a decisiones políticas. Es casi seguro que el Fiscal no renunciará pese a su voz que admite: “Esto es una coima marica”. Otros, antes que él y con peores escándalos, han permanecido en sus puestos.



Puede que la gente no tenga los medios para obligar a que comportamientos inapropiados que se hacen visibles lleven a la renuncia de sus dirigentes, pero sí tiene los medios para elegir, por puro hartazgo, dirigentes que se lleven por delante las instituciones de la democracia liberal.



De momento, entre un presidente que no despega y un fiscal que no renuncia, se juega el futuro del país.