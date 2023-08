Reconstruir la coalición

Los escándalos de la campaña apuntan a ir en aumento. Se suma a lo ocurrido con Nicolás Petro en la Costa, el caso de un narco en Yopal que al parecer también apoyó la campaña. La investigación periodística la ha hecho Ricardo Calderón, así que difícilmente se puede hablar de una persecución de los medios.



(También le puede interesar: Síntomas permanentes)

Ante el panorama que se avecina en sus próximos años de gobierno, Petro tendrá que maniobrar entre dos márgenes. Tiene la opción de agudizar su ruptura con el establecimiento, llamar a las calles y acusar a los grandes poderes y oligarquías de haber fabricado un montaje mediático para oponerse a sus reformas. O tiene la opción de reconstruir algún tipo de coalición similar a la que armó al principio de su gobierno.

La primera opción contiene muchos riesgos para la estabilidad política del país. La ruptura con el Congreso sería inminente. Al mismo tiempo, Petro desaprovecharía la postura moderada de un sector mayoritario de la dirigencia política del país, desde César Gaviria hasta Uribe, que ha pedido que el Presidente pueda terminar su mandato sin turbulencias. Lo haría, además, sin tener demasiada fuerza en las calles y en respaldo popular para hacer algo más allá de mantenerse en el poder a punta de confrontaciones, inventando enemigos y conspiraciones detrás de cada escándalo.

Los consensos no se alcanzan con una piedra en la mano, ni el escándalo de Odebrecht limpia lo que pasó en su campaña. FACEBOOK

TWITTER

Inclinarse hacia la segunda opción implica a priori cierto grado de frustración entre el petrismo de corazón porque supone transformaciones menos radicales que aquella a la que le apostaba la propuesta original de gobierno. A cambio, Petro podría garantizar que su legitimidad no se vea cuestionada al punto de que su principal propósito de gobierno sea precisamente poder mantenerse en el Gobierno e, incluso, le daría margen para adelantar reformas en versiones moderadas. Podría sellar una suerte de paz política para terminar su mandato sin tantas turbulencias.

Existe un tema obvio sobre el cual reconstruir la coalición y proceder a una paz política: la corrupción en las elecciones. Los dineros cuestionables que llegaron a la campaña de Petro no hacen parte de una operación extraordinaria de la política colombiana. Al contrario, es la práctica corriente de las campañas. Es más, que la campaña del primer presidente de izquierda por fuera de los partidos tradicionales se hubiera visto contaminada por estos recursos no prueba que la izquierda es corrupta, sino que la corrupción en Colombia no tiene distingos ideológicos. Ocurre en todas las tendencias.

Petro tiene la oportunidad de convocar a la dirigencia política a un acuerdo en contra de la corrupción. Puede proponer una legislación más severa en cuanto al tope de gasto de las campañas, la vigilancia sobre los contratistas, la rendición de cuentas de los funcionaros en cargos que involucran altos montos de contratación, mayores penas por compra de votos, sanciones a candidatos, etc. Es un tema en el que existen grandes consensos en al país. De paso, mostraría a un presidente comprometido en enmendar las situaciones de respaldo de personajes cuestionables en su campaña.

Esta opción exige de Petro un liderazgo menos confrontacional, en que no cabe una división entre los buenos dirigentes que apoyan mis ideas y los malos que se oponen. Puede retomar la idea del perdón social del que habló al principio de su gobierno, no desde una posición de superioridad moral, sino desde quien quiere asumir una posición de liderazgo para resolver un problema que ha tocado a casi toda la dirigencia nacional.

De momento, Petro mantiene un lenguaje ambiguo. Habla de grandes acuerdos nacionales a la vez que se defiende del escándalo de su hijo y de Yopal pretendiendo revivir el escándalo de Odebrecht. Los consensos no se alcanzan con una piedra en la mano, ni el escándalo de Odebrecht limpia lo que pasó en su campaña.

GUSTAVO DUNCAN

(Lea todas las columnas de Gustavo Duncan en EL TIEMPO, aquí)