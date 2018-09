¿Qué se juzga?

En el caso de la moción de censura al ministro Carrasquilla hay una gran distorsión entre la gravedad del acto ilegal que se juzga y la asignación de responsabilidades. Pereciera que lo importante no es identificar y exigir cuentas a los principales responsables de hechos deplorables, sino el juicio moral de actores que no fueron más allá de sus obligaciones y evitaron que estos hechos ocurrieran, no obstante los recursos y el conocimiento técnico de que disponían.

No se trata aquí de exculpar a Carrasquilla, tampoco de condenarlo. Lo que se quiere es llamar la atención acerca de que en el debate no estuvieran en el centro de atención ni el principal acto de corrupción ni los principales culpables.



Siendo precisos, la gravedad de los bonos de agua se centra en la corrupción y la incompetencia de los gobiernos municipales. La cifra da escalofríos: de 117 municipios, en más del 70 por ciento se robaron los recursos; y en los que no se los robaron, más de la mitad fueron incapaces de hacer funcionar las obras a satisfacción. En otras palabras: así se consigan recursos, la mayoría de los municipios colombianos están condenados a no tener acueductos o a tenerlos con deficiencias.

Ese es el verdadero escándalo, donde debería centrarse el debate. Los puntos adicionales en las tasas de interés, las condiciones de pago y la comisión de Carrasquilla son, sin duda, asuntos importantes de discusión que eventualmente pueden llevar a un merecido cuestionamiento ético, pero palidecen ante la gravedad de la corrupción y la incompetencia municipal. Y sin embargo, ese tema estuvo prácticamente ausente en el debate. Nadie preguntó, por ejemplo, a qué partido pertenecían los alcaldes que se robaron los acueductos.



De hecho, a ratos parecía que quienes juzgaban a Carrasquilla lo acusaban de villano por haber gestionado unos recursos que sabía se iban a robar y, por consiguiente, consideraban a los municipios como víctimas. Todo lo contrario, los victimarios están en los gobiernos municipales. Conseguir recursos para el agua no está mal, es lo deseable. Lo cuestionable es que las agencias de control del Estado central sean incapaces de diseñar esquemas de inversión y vigilancia que eviten niveles de corrupción sobre el 70 por ciento.



A una democracia la sostiene el vigor con que la oposición vigile el Gobierno, es parte del juego para reemplazarlo, pero esa lógica no excusa que se pierda toda sensatez.



