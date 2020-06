¿Qué pasa en el Caribe?

En general, el país continúa haciéndolo bien con el covid-19. Las muertes por millón de habitantes permanecen en nivel es bajos si se comparan con las de países similares, donde la pandemia comenzó en las mismas fechas.

Sin embargo, hay señales preocupantes. Los rangos en el número de muertes diarias han pasado de oscilar entre 10 y 20 a entre 40 y 60 en una semana, lo cual indica que el ritmo de contagio se viene intensificando al menos de tres semanas para acá. Las cifras de positivos así lo demuestran. El 22 de mayo comenzó un sostenido incremento de los casos nuevos reportados a diario.



Pero el incremento del número de pruebas positivas es solo en promedio del doble, mientras que el de muertes es del triple. Es decir, hay un gran margen de personas contagiadas que el sistema de salud no registra. Es normal que lo sea: las pruebas son limitadas y hay muchos asintomáticos. Por eso, el indicador de muertes es mucho más preciso del estado de la pandemia, aunque tiene el limitante de que es una fotografía de hace dos semanas, el tiempo promedio que toma una persona en contagiarse y morirse.



Si se toma la cifra de que la letalidad del virus fluctúa entre el 1 y el 0,5 % –algunos estudios señalan que es menos–, en Colombia hace quince días debía haber entre 137.000 y 275.000 contagiados. Una cifra que sin duda alarma, porque controlar una epidemia con esa base de transmisión se antoja bastante difícil.



No obstante, al revisar las cifras diarias de muerte uno se encuentra con que el crecimiento se concentra en el Caribe. En particular en Barranquilla y su área metropolitana y en Cartagena, con más muertes pero menor tasa de crecimiento. De hecho, en estos últimos días, cuando se pasa de alrededor de 10-20 muertes diarias a 40-60, más del 60 % ocurre en esa zona.



¿Qué pasa en estas ciudades? No es claro. Uno podría estar tentado a culpar a la mala administración pública y a la indisciplina social, pero son respuestas muy vagas. Es urgente precisar: ¿qué tipo de interacciones cotidianas en el trabajo, la vida social, la compra de bienes de subsistencias exponen más a la población del Caribe? ¿Por qué las campañas de prevención y el control de las autoridades sobre la cuarentena no funcionan tan bien? ¿Tienen que ver algo la demografía y la pobreza?



Son respuestas que se necesitan rápido para evitar que se llegue a un punto de colapso en el sistema hospitalario. No hay mucho tiempo.



Gustavo Duncan