Por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. La ruptura de las negociaciones entre Gaviria, como jefe del liberalismo, y el Pacto Histórico es el preámbulo de las difíciles relaciones que va tener un eventual gobierno de Petro con la clase política en el Congreso. El motivo de la ruptura fue, según Gaviria, el lenguaje inaceptable utilizado por Francia Márquez, recién nombrada fórmula vicepresidencial de Petro. Pero es claro que existen asuntos más de fondo para que fracasara el arreglo entre liberales y petristas. Estos asuntos involucran dos visiones de la política, tanto en sus contenidos como en sus métodos, que inevitablemente llevan a posiciones irreconciliables.



La propuesta de gobierno de Petro contiene transformaciones radicales en la sociedad, en la economía y el Estado. Son ampliamente conocidas porque Petro cada tanto las anuncia en la campaña: acabar con las explotaciones petroleras, flexibilidad con la emisión de dinero, imposición de aranceles, acabar la minería, creación de una gran banca estatal, utilización de los ahorros pensionales de las AFP, etc. En suma, son propuestas que implican una intervención del Estado en la economía y un incremento del gasto público que va mucho más allá de lo que se tiene planteado en las instituciones y el orden existente.



Es decir, lo que Petro va a pedir en el Congreso para adelantar su gobierno va a ser de lejos muy superior a lo que normalmente cada presidente le pide a la clase política.

Tanto se sabe que será así que, de acuerdo con Daniel Coronell y otros reportajes, el propio Gaviria introdujo una serie de líneas rojas para una posible negociación con Petro que incluían, entre otras, la no reelección del presidente, la independencia de las instituciones y el respeto a la autonomía del Banco de la República. Son líneas rojas que no solo van a reclamar los liberales, sino el grueso de bancadas de políticos profesionales en el Congreso si Petro es presidente. Si pasan por encima de estas líneas, el poder de los congresistas y de los dirigentes políticos en la oposición sería rebasado por el de un presidente que pretende transformar el país sin un mínimo de consenso con ellos.

De seguro Petro sabe que puede ganar la presidencia sin el respaldo del Partido Liberal. Las maquinarias en las elecciones presidenciales en Colombia, salvo cuando hay diferencias relativamente pequeñas, no son definitivas. Pero debe ser consciente ahora de que va a tener un Congreso sin mayorías. La aritmética de curules cambió sustancialmente con la ruptura con los liberales. Son 15 senadores y 32 representantes menos con los que contará luego de la ruptura. Petro tendrá entonces que negociarlos uno a uno y no como bancada, al igual que tendrá que hacerlo con muchas otras bancadas porque, no obstante el éxito de sus votaciones, el Pacto Histórico está muy lejos de constituir una mayoría en el Congreso.



Los contenidos no serán el único problema. Los métodos también se vaticinan problemáticos. Petro ha hablado en pleno debate presidencial de desacatar las decisiones del Congreso y apelar al pueblo. No dio más explicaciones al respecto, pero uno supondría que eso significa algún tipo de movilización para imponer cambios institucionales. Menos aventurado es el uso de una emergencia económica causada por el hambre para facilitar un gobierno a punta de decretos –una herramienta que ya los últimos presidentes han venido explotando–. De nuevo, el poder de la clase política en el Congreso se vería disminuido.



Así las cosas, la nominación a la vicepresidencia de Francia Márquez señala que el proyecto político de Petro tiene, por ahora, un compromiso más fuerte con sus bases más ideologizadas que con la clase política que aspira a moderarlo y gobernar con él. Por algo la preocupación de Roy luego de la carta de Gaviria.

GUSTAVO DUNCAN

