Petro no ha sido el primero en hablar de perdones. En agosto de 2021, hace apenas ocho meses, el expresidente Uribe propuso una amnistía para que miembros de la clase política condenados o procesados por la justicia recuperaran sus derechos políticos, al igual que miembros de la Fuerza Pública que hayan cumplido 5 años de privación de la libertad. Uribe dejó muy en claro que esta propuesta no cubría delitos de corrupción y de lesa humanidad.



La motivación de la propuesta era “superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública” que se derivaron del acuerdo con las Farc. Era un reclamo ante la situación de que mientras a líderes guerrilleros sindicados de crímenes de lesa humanidad les otorgaban libertad y curules en el Congreso, a políticos y militares que tuvieron relación con la guerra les caía una justicia mucho más severa en cuanto a prisión y pérdida de derechos políticos. Obviamente, la propuesta tenía un segundo interés. Era un poderoso incentivo para que la clase política se movilizara a las urnas a respaldar al uribismo. Al final, como sabemos, la propuesta terminó en nada. La oposición y el país mediático la rechazaron.



De la propuesta de Petro no sabemos mayor cosa de qué se trata. Son puras especulaciones y contradicciones en las voces de sus protagonistas. Más o menos podemos suponer que se habló de algún tipo de amnistía, por algo hablaban de perdón social, que involucraba a políticos que habían sido condenados, fue por una visita a la cárcel por lo que surgió el escándalo, y que, al igual que la propuesta de Uribe, tenía la doble intención de asegurar el respaldo en las elecciones de políticos sancionados por la justicia.



Por esto último, la propuesta era impresentable. Apenas se hicieron públicas las visitas del hermano de Petro a La Picota la propuesta murió. Tenía mucho de oportunista y era una ‘papaya’ que los competidores políticos de Petro no iban a perdonar. De hecho, parece increíble que, de acuerdo a la última encuesta, no haya afectado su intención de voto. El efecto teflón de Petro se está comprobando.

Salta a la vista que las propuestas de amnistías políticas no tienen futuro si se hacen como oportunismo político. El debate se vuelca sobre el provecho de quienes tienen la iniciativa, y se olvida la discusión sobre si ¿necesita Colombia algún tipo de amnistía o perdón social? Y ¿en qué términos sería viable y conveniente? No es un debate inocuo. Es probable que el grado de polarización tan corrosiva que atraviesa la democracia colombiana se resuelva a través de un acuerdo de esta naturaleza, eso sin mencionar que podría ser el mecanismo mediante el cual se termine de legitimar el acuerdo de La Habana. Sería la paz política entre contendientes que se resisten a aceptar los derechos democráticos de la contraparte.



Pero también es probable que de allí salga algo muy negativo. Pongamos el caso de que se ofrezcan indultos judiciales sin que haya garantías de reparación y no repetición por la clase política o, peor aún, que el indulto dependa del respaldo de la clase política al gobierno de turno (puede ser de derecha o de izquierda, o incluso de centro). El perdón social podría ser utilizado para minar las instituciones democráticas, sobre todo el sistema de pesos y contrapesos, al tiempo que persiste la corrupción sistemática de la clase política que lo respalda.



En suma, un debate sobre amnistías o perdones sociales es valioso para superar muchos de los problemas de la actual crisis de la democracia, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera, que debe estar al margen de los procesos electorales, y la segunda, que la instancia que ofrezca el perdón debe ser independiente de las fuerzas políticas involucradas. Lo otro son maniobras oportunistas, peligrosas para la democracia y sus instituciones.

GUSTAVO DUNCAN

