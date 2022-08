A raíz de recientes declaraciones y entrevistas comienza a haber una idea más clara de hacia dónde apunta la propuesta de paz total del gobierno. Iván Cepeda le dijo a EL TIEMPO que el objetivo es evitar la paz en segmentos, en que la desmovilización de un grupo armado desemboca en el reciclaje de los grupo armados en nuevas organizaciones que copan los espacios territoriales que el estado no es capaz de atender de “manera global y simultánea”.



De allí que la estrategia de la paz total esté compuesta por tres niveles. El primero es la negociación con los grupos, diferenciando entre grupos con una orientación ideológica como el ELN y algunas disidencias de las Farc, con quienes se llevaría a cabo una negociación política, y grupos narcotraficantes como otras disidencias y el Clan del Golfo que, pese a tener un propósito criminal, ejercen control sobre la población. A estos últimos se les desmovilizaría a través del sometimiento a la justicia. El segundo nivel comprende los diálogos regionales que se establecerían con sectores no armados de todo tipo, tanto las organizaciones sociales como las élites regionales. Estos diálogos deben tener carácter vinculante, en otras palabras deben volverse ley. Y el tercer nivel está compuesto por políticas generales en torno a reformas sociales y el problema del narcotráfico.



Vista así, la propuesta de paz está trazada para acabar con los últimos ejércitos que existen en Colombia, entendiendo ejércitos como conjunto de soldados con armas largas, campamentos, entrenamiento, un mínimo de doctrina y capacidad de combate. No es claro si la oferta de paz se extiende al crimen organizado en ciudades como Medellín donde el ejercicio de control territorial ocurre con estructuras que, así eventualmente utilicen armas largas, no actúan como ejércitos. Su poder reposa en la capacidad de vigilancia permanente de la población, no tanto en la capacidad de confrontar al estado en un campo de batalla.

El asunto del crimen organizado no es un tema menor. Es un proceso de reciclaje que ya ocurre, sin necesidad del proceso de paz. En muchas regiones y ciudades de Colombia han aparecido bandas que utilizan a delincuentes locales para cobrar extorsión a los negocios del lugar, montar plazas de vicios y organizar negocios como créditos gota a gota. La mayoría de estas bandas no están involucradas en el tráfico internacional de drogas porque en los lugares donde operan no hay cultivos ilícitos, ni laboratorios, ni corredores de movilidad. De hecho, en términos de control territorial la extorsión se ha convertido en un delito más importante que el narcotráfico porque implica la construcción de una relación de dominación de la población local. A cambio de protección contra otros competidores y delincuentes desorganizados, las bandas imponen una tributación periódica a los negocios del lugar que no ponga en riesgo su viabilidad.



Las bandas no son particularmente ricas si se les compara con los antiguos carteles o con los ejércitos paramilitares. Sin embargo, su difusión por el territorio es preocupante en la medida que muchos jóvenes en espacios periféricos y marginales adoptan estas tecnologías básicas de control de la población y convierten lo que era un problema de criminalidad simple en un grave problema de crimen organizado.



Es un advertencia que aun suponiendo que el gobierno logre desmovilizar todos los ejércitos, lo que sería muy positivo para la paz, el problema del reciclaje de los grupos armados continuará, que la solución al problema del narcotráfico planteada en el tercer nivel no comprende todas las razones de existencia de los grupos armados en Colombia y que los diálogos regionales seguramente van a ocurrir en un entorno donde el crimen organizado será un determinante de las relaciones de poder local.

GUSTAVO DUNCAN

