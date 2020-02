En defensa de los trabajadores y los productores nacionales, los progresistas han caído en la nostalgia de la economía de antes de la globalización. Es como si el tiempo de las economías cerradas, de conglomerados que monopolizaban mercados cautivos y de grandes empresas públicas hubiera sido una época dorada. Como si solo hubiera sido cuestión de espera para que en un momento dado la economía finalmente hubiera crecido lo suficiente para absorber a todos sus trabajadores en empleos bien pagos, con prestaciones plenas y seguridad social.

De allí que sus propuestas reivindiquen más proteccionismo, menos flexibilidad laboral, más crecimiento del sector público, etc. La idea es retroceder en el tiempo y reencauzarse en esa trayectoria de la construcción de una economía nacional pensada para un bienestar universal. De hecho, si algo guarda esa visión es un gran sueño corporativista. Un sueño que es inviable hoy como forma de producción de bienestar.



Una economía corporativizada y ultraprotegida rápidamente va a encontrarse obsoleta frente a la oferta de bienes y servicios del resto del mundo. La percepción de sus ciudadanos será lo contrario al bienestar. Verán cómo la economía mundial crece mientras ellos se estancan. Se resentirán con los privilegiados del sistema –altos cargos públicos y empresarios bien conectados–. Y tendrán que hacer uso constante del mercado negro para aprovisionarse de mercancías que vienen del exterior. Argentina es un ejemplo.



En vez de empantanarse en la nostalgia de un mundo que no fue, los progresistas deberían aceptar la realidad de una economía que se transforma a velocidades de vértigo y exigirá mayor flexibilización. Los cambios tecnológicos hacen que sea más eficiente para empleadores y empleados establecer un tipo de relación contractual mediada por productos específicos y no por la presencia física en el lugar de trabajo.

Adaptarse a esos cambios, tan inevitables como la llegada del 5G, significa mayor bienestar para la sociedad porque se produce más.



El debate es otro. Es cómo se interviene en el mercado, sin afectar su crecimiento, para redistribuir a quienes están en una posición desventajosa. Que a los ingenieros los contraten por horas y deban buscar varios trabajos es lo de menos. Problema es, por ejemplo, la sobreoferta de jóvenes sin mayor calificación que tienen todas las de perder en ese tipo de mercados.



Gustavo Duncan