No todo está comprado

Muchas voces de la opinión lamentan que el grueso de los partidos en el Congreso haya renunciado a hacer oposición. Tienen razón: en Colombia, el Congreso se convirtió en el partido de gobierno. A cambio de ‘mermelada’, los congresistas legislan a favor del jefe de Estado. En plata blanca, hoy Petro cuenta con un Congreso a su disposición para adelantar una serie de propuestas que, como se sabe, incluyen reformas bastante controversiales.



(También le puede interesar: ¿Y la oposición?)

No obstante, hay que considerar los matices cuando se alude al Congreso como el partido de gobierno. Que sean afines a adelantar las iniciativas del Gobierno por el acceso a cargos y recursos públicos no quiere decir que todo está comprado. La colaboración de los congresistas depende también de la naturaleza de las leyes que se quieran tramitar. Una cosa es apoyar a un gobierno en iniciativas razonables, otra cosa es apoyarlo si se trata de propuestas radicales que eventualmente amenacen la estabilidad del sistema.



La reforma tributaria de Duque enseña que así los congresistas hagan parte de la bancada de gobierno, hay límites en aquello que un presidente puede pedirles. Como políticos sabían muy bien que pedir nuevos impuestos en medio de la pandemia, sin que el Presidente hiciera un extenso ejercicio de concertación y de ambientación de la reforma, iba a ser un suicidio. Poco le jalaron a la iniciativa, dejaron al Gobierno solo. Tenían toda la razón, enseguida estalló el paro nacional.



Igual debe ocurrir en el momento en que Petro le pida a su bancada que adelante cambios en las leyes que acaben, por ejemplo, con el sistema de EPS para atender la demanda de salud o con la independencia del Banco de la República. No todos los congresistas de la coalición estarían dispuestos a respaldar al Gobierno en una decisión de esa magnitud. No faltarán quienes propongan soluciones intermedias para evitar que colapse el sistema de salud o para salvaguardar la capacidad del Banco de la República de contener la inflación. Tienen los medios para hacerlo.

El petrismo duro, aquel conformado por congresistas que tienen una visión extrema en cuanto al papel del Estado en la economía (...) no será mayoría en la bancada de gobierno. FACEBOOK

TWITTER

El petrismo duro, aquel conformado por congresistas que tienen una visión extrema en cuanto al papel del Estado en la economía y a la concentración de poder mediante transformaciones institucionales, no será mayoría en la bancada de gobierno. Más aún, sin los votos del establecimiento político que se adhirió a Petro a partir de su éxito electoral no hay manera de ganar las votaciones en el Congreso. Los políticos del establecimiento, en consecuencia, dictarán la medida de las transformaciones institucionales que pueda hacer Petro.



Al menos eso es lo que uno quisiera que ocurriera en vista de la ausencia de una oposición organizada con un fuerte liderazgo de opinión. El Partido Liberal, el Conservador, ‘la U’ y demás miembros de la clase política tienen la responsabilidad de evitar que las iniciativas de reformas del petrismo pasen por un filtro que atenúe los riesgos de desequilibrios macroeconómicos, crisis en la prestación de servicios básicos y rupturas institucionales.



Hay buenos motivos para que la clase política sea consciente de que no todo puede venderse en el Congreso. Ya en entrevista a La W Radio, Petro dejó claro que su tónica de unidad y reconciliación nacional de las últimas semanas no significa que vaya a renunciar a transformaciones estructurales. Asuntos como el cierre de la Procuraduría, las asambleas regionales, el cese del fuego bilateral con el Eln y, sobre todo, la reforma del sistema de salud, con un enorme riesgo de crisis sanitaria, demandan un amplio debate nacional, sin que sea la aplanadora de gobierno la que imponga las condiciones de estos cambios.



Así las cosas, hasta que no aparezca una verdadera oposición estamos en manos del sentido de responsabilidad del establecimiento político que se convirtió en bancada de gobierno.

GUSTAVO DUNCAN

(Lea todas las columnas de Gustavo Duncan en EL TIEMPO, aquí)