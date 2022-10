Aun suponiendo que el Eln, las disidencias y el ‘clan del Golfo’ firmen un acuerdo, el Gobierno va a tener que afrontar un grave problema de crimen organizado que va más allá del proceso de paz. Con o sin él, los problemas de seguridad durante la próxima década van a estar marcados por la difusión del crimen organizado como forma de control social: grupos de jóvenes soportados en mayor o menor grado por estructuras delincuenciales más complejas que vigilan un territorio y una población dada, recaudan extorsiones a cambio de ofrecer algo de orden y seguridad y monopolizan el resto de rentas criminales como el microtráfico y los créditos ‘gota a gota’.



Ya es un problema endémico. Al igual que ocurrió en su momento con las drogas, cuando se dijo que era una guerra que se podía ganar en el corto plazo, el problema del crimen organizado va para largo. ¿Por qué? Luego de varias décadas de conflicto, las nuevas generaciones de delincuentes aprendieron que si se organizaban y controlaban a la población como las guerrillas, paramilitares y carteles lo hacían, podían asegurar los excedentes de las rentas criminales del lugar y, lo más importante, el poder que significa ser una suerte de autoridad local paralela al Estado.

Como mencioné en una columna pasada, el reciclaje del crimen organizado no está del todo vinculado a las operaciones del tráfico internacional de drogas. Hay grupos especializados en el cuidado de laboratorios, corredores y puntos de salida de la cocaína, –como puede verse en las feroces guerras por el control de los grandes puertos del país–, pero la gran mayoría no pasan de la plaza de vicio local y la extorsión a negocios de siempre, como el transporte público y los comercios del lugar. Lo que implica que una reducción del tráfico internacional de cocaína no necesariamente va a tener impacto en el grueso del crimen organizado.

Pareciera que Colombia evoluciona, por un lado, a una situación parecida a la de México en los lugares que son centros de producción y corredores de tráfico a los mercados mundiales de drogas, en que organizaciones armadas se disputan con armas largas estos lugares y plazas. Y, por el otro lado, a una situación parecida a la de Brasil y Centroamérica con las maras, en que pandillas locales se articulan a grandes estructuras de crimen organizado y controlan comunidades enteras a partir de la monopolización de las plazas de vicios. Algunas grandes estructuras articulan el control de los centros de producción y tráfico con las áreas de control de las pandillas.

¿Qué puede hacer el Gobierno? Reconocer que se trata de un objetivo de largo plazo y que lo viable es la reducción de los efectos negativos del crimen organizado y su desmonte progresivo a través de procesos de negociación y de aplicación de una política de seguridad acorde con el nuevo desafío de seguridad.

Los efectos más significativos son la violencia y el gobierno de la población. La política contra el crimen organizado debe enfocarse en reprimir aquellos grupos que generan mayor cantidad de violencia, en especial violencia contra la población. De ese modo, el crimen organizado se depura y aprende que para subsistir tiene que contener el comportamiento violento de sus miembros. En la práctica, mucho de eso ya lo vienen aplicando las autoridades.

La otra iniciativa debe ser atacar aquellas prácticas relacionadas con el control de la población, en particular la extorsión, que implica que la gente debe pagar a una organización que impone un orden local. Perseguir las otras rentas de las organizaciones que cobran extorsión como el microtráfico funciona como un disuasivo para que el crimen organizado solo gobierne actividades criminales y no a la gente.

En últimas, se trata de domesticar el crimen organizado en un horizonte de larga duración.

