Desde hace rato se viene especulando sobre la presencia de los carteles mexicanos. Se quiere vender la idea que ahora son quienes en realidad mueven los hilos de la guerra que se gesta entre las disidencias de las Farc, el Eln, el ‘clan del Golfo’, ‘los Caparrapos’ y demás bandas.

Lo cierto es que los mexicanos hace cuatro décadas que están aquí, desde que Colombia se convirtió en el principal productor de cocaína del mundo. Dependían de los colombianos para proveerse. En México, las condiciones del suelo y del clima no estaban dadas para cultivar coca. A mediados de los noventa las cosas cambiaron. Estados Unidos logró cerrar la ruta del Caribe, y para los colombianos fue imprescindible México como ruta de paso. Así funciona hoy: los colombianos proveen la mercancía, y los mexicanos la cruzan hacia arriba.



Lo que no es cierto es que los mexicanos controlen los grupos armados que operan en Colombia. Los patrocinan porque necesitan de un ejército privado que les garantice un flujo constante de cocaína de alta pureza para surtir el mercado de Estados Unidos. Pero son los líderes de las bandas colombianas quienes tienen el control armado de los cultivos, laboratorios y rutas.



Para un cartel mexicano, desembarcar en las selvas y montañas colombianas a someter ‘bacrim’ y disidencias curtidas en un largo conflicto interno es casi imposible. Tampoco es de su interés. Si controlan el paso hacia Estados Unidos, donde se produce el mayor valor agregado del negocio, ¿para qué van a arriesgar tanto? ¿Vale la pena una aventura internacional para quedarse con las extorsiones en las tiendas de Chigorodó o el gramaje a los cocaleros en Tumaco?



En el fondo, cuando se descarga la responsabilidad de la nueva violencia en los mexicanos, se pretende eludir responsabilidades. Al igual que cuando se culpaba a Estados Unidos por demandar cocaína, lo que se quiere es señalar una fuerza externa para no asumir las fallas como sociedad y de quienes dirigieron la guerra, tanto en la legalidad como en la ilegalidad.



Si algo desnuda el posconflicto, es que el poder reposa sobre el control de una población y una economía que el Estado ha criminalizado. No es una tarea fácil, se necesitan complejas organizaciones con suficiente fuerza militar para vigilar extensos territorios, administrar justicia y cobrar impuestos. Ser Estado en la periferia lo enseñó la guerra, no los mexicanos.



Gustavo Duncan