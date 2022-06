Los dos pueblos

Los populistas inventan un pueblo ideal. Es la fantasía de unos rasgos comunes que comparte la población y que definen su identidad, sus intereses y sus aspiraciones, a la vez que definen a su villano. Por ser una fantasía, así tenga bases en la realidad, los pueblos inventados por los populistas difieren entre sí.



Los socialistas del siglo pasado inventaron un ideal de pueblo fundado en las diferencias de clase. El pueblo era el pueblo proletario, y los villanos eran los capitalistas. Los fascistas, en cambio, se la jugaron por una idea de pueblo en que primaba la nación. El enemigo era quienquiera en la sociedad y por fuera de ella que supusiera una amenaza a la nación. En la práctica era cualquiera que no comulgara con el régimen.



En consecuencia, los atributos del pueblo inventado por el líder populista importan mucho para saber cuál va a ser su proyecto de gobierno y hasta dónde va a estirar y eventualmente quebrar las instituciones democráticas en el nombre del pueblo. Ahora que a Colombia le toca elegir entre dos populistas se hace más que necesario identificar cuáles son sus invenciones del pueblo ideal.

El pueblo de Petro es mucho más complejo que el tradicional pueblo de los socialistas del siglo pasado. Incluye mucho más que los trabajadores. Están los pobres, indistintamente si son proletariados o no, y están las identidades étnicas, las feministas, las minorías de todo tipo, los cuidadores del medio ambiente, los movimientos sociales, entre tantos grupos identitarios con que la izquierda de la globalización ha renovado el discurso de clase.



El principio unificador de este pueblo ideal es el de haber sido despojados de su riqueza y de sus oportunidades por una oligarquía con hondas raíces históricas, desde antes de la fundación de la república, cuando los españoles sometieron a los pueblos originarios. La oligarquía es una amalgama de clase política, élites sociales y empresarios sin distinción del tipo de capitalismo en que operan. Allí caben los grandes banqueros, los terratenientes y los narcotraficantes. La reivindicación económica y simbólica del pueblo contra ellos es la esencia del relato populista. Por eso habla de redistribución y de estatización.



El pueblo inventado por Rodolfo Hernández es, en comparación, mucho menos elaborado. Es más parecido al colombiano promedio que se preocupa por resolver su situación económica mediante cualquier trabajo que haya disponible. Es el pueblo que se rebusca para salir adelante a pesar de tantos obstáculos. En un país donde la informalidad y el autoempleo conforman la mitad del mercado laboral, es mucha la población que se identifica con esta fantasía de pueblo.



Los enemigos del pueblo son los políticos, quienes en vez de haber gobernado para la gente del común han utilizado su poder para enriquecerse mediante una corrupción sistemática. En su invención los capitalistas no son villanos, ellos producen empleo y riqueza. Por eso la propuesta de Hernández se basa en un hiperpragmatismo en la gestión de gobierno. Reducir todo gasto innecesario y someter a la clase política para que no se robe lo que debe ir a la gente suple la ausencia de un programa de gobierno medianamente bosquejado.



La gran diferencia entre Petro y Hernández es la concepción de la riqueza. Para Petro, ya existe, solo es cuestión de repartirla y transformarla en una suerte de conocimiento para todo el pueblo que le permita realizarse. Para Hernández, la riqueza hay que crearla, poco a poco, en manos de un pueblo trabajador, sin el lastre de políticos corruptos.



Obvio que la dinámica política hará volar por los aires el proyecto inicial de gobierno, pero con alguna de esas dos ideas de pueblo un populista arrancará un mandato de cuatro años (si es que no se le da por quedarse más tiempo y no se lo impiden).

GUSTAVO DUNCAN

