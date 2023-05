La política de grandes ideas

La ruptura de la coalición política con que inició su mandato señaló un nuevo rumbo en el gobierno de Petro. Es evidente que el sector más radical va a tomar mayor peso en los nombramientos y las decisiones. Pero el análisis se queda corto allí. La pregunta es cómo Petro va a tramitar sus ambiciosas pretensiones de cambio y sus problemas para lograr mayorías. Más o menos se sabe que la apuesta es sacar las grandes reformas mediante la compra al menudeo de los políticos de los partidos tradicionales que salieron de la coalición. Lo que no se pueda lograr con este método se va a buscar resolver mediante la movilización popular. Petro ya pidió a las masas su respaldo para llevar a cabo las reformas.

Se comienza a vislumbrar un Petro más desafiante con las otras ramas del poder. La respuesta que dio en uno de los debates presidenciales acerca de que apelaría a las calles si el Congreso no respaldaba sus iniciativas se está cumpliendo. Ya públicamente sus cuestionamientos van hasta la Rama Judicial. El choque con el Fiscal no dejó ver que el discurso de posesión de los nuevos ministros estuvo lleno de críticas a los magistrados de las cortes, quienes le han replicado en al menos dos ocasiones. El ambiente de tensión entre las ramas del poder está en el aire.

Mientras tanto, no se avizora una mayor preocupación por la gestión cotidiana de las distintas carteras de gobierno. El Presidente pareciera desentenderse de los resultados de corto plazo y del desempeño de sus ministros. Al respecto, Mauricio Vargas en su columna del domingo hizo un buen resumen de estas falencias.

La apuesta de Petro, en definitiva, no es la de la política menuda. Eso pareciera delegarlo. La clave está en la política de las grandes ideas. Lo suyo es el debate acerca de qué tipo de sistema es la alternativa a los excesos del neoliberalismo durante las últimas décadas. Por algo en el discurso ante Asofondos habló del “derrumbe del paradigma de la modernidad” y de “los individuos compitiendo entre sí como átomos independientes unos de otros”. Su tono era el de una revancha al Fin de la historia de Fukuyama y al declive de las ideas socialistas cuando acabó la Guerra Fría.

El incremento de la pobreza y la desigualdad, la destrucción de la humanidad por el cambio climático y el descontento social son el argumento de Petro para reclamar un cambio de modelo. La cuestión es si el Petro de las grandes ideas políticas va próximamente a pasar a otro umbral, en que el principal tema de debate no van a ser las reformas en sí, sino el cambio de instituciones que no permiten acabar los problemas estructurales.

En el balconazo Petro utilizó términos preocupantes en contra de las instituciones de la democracia liberal. Hubo uno en particular al que no se le ha prestado demasiada atención. Hizo alusión a que en Colombia la sociedad no tiene libertad por las necesidades, injusticias y falta de derechos. Lo que no queda claro es si el llamado a la libertad llega solo hasta la reivindicación de derechos y de soluciones a la pobreza y a la desigualdad o si apunta a restricciones de las libertades en un sentido más amplio de libertades políticas y de mercado.

Haber dicho en el discurso que las élites pensaron que Petro en la presidencia tendría tantos obstáculos en el “Congreso, las cortes, los principios de la independencia de las ramas” que iban a acobardarlo para hacer reformas y que el país iba a estar en circunstancias similares a la de Bolívar, del general Melo y de López Pumarejo, advierten hacia dónde puede dirigirse el reclamo de mayores libertades.

Más temprano que tarde se sabrá si la ausencia de mayorías en el Congreso y las restricciones de las cortes para tramitar las reformas servirán como justificación para reclamar cambios en las instituciones liberales.

GUSTAVO DUNCAN

