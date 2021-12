De los libros leídos en el 2021, hay uno especial: La mancha humana, de Philip Roth. Es una novela publicada en el 2000. La trama ocurre en medio del escándalo de Clinton con Monica Lewinsky, lo que no es un recurso accesorio. La novela es precisamente acerca de cómo se juzga a partir de un solo acto utilizado maliciosamente por terceros, quienes quieren sacar provecho de la situación para arruinar moralmente la vida de una persona.



Coleman Silk es un exdecano de 71 años que modernizó la facultad de lenguas clásicas de su universidad. Un día cualquiera señala las sillas vacías de unos estudiantes que nunca han asistido a clase. Pregunta por esas dos sombras negras. Silk no tenía ni idea de que los estudiantes ausentes eran negros. Su comentario es interpretado como racista. Cae en desgracia. Otros colegas, en particular una profesora francesa un tanto resentida por la poca atención que le dispensa Silk, aprovechan su defenestración para reclamar su espacio de poder.



La situación empeora cuando se enteran de que Silk tiene una amante a la que duplica en edad. Su amante es empleada de limpieza, semianalfabeta, con una historia bastante trágica que incluye la pérdida de sus dos hijos en un incendio y un exesposo veterano de Vietnam obsesionado con matarla. La francesa escribe anónimos para terminar de destruir la reputación de Silk acusándolo de aprovecharse de una mujer vulnerable.

Detrás de la creación de un mundo políticamente correcto está

la tentación de

explotar la idea de superioridad moral. FACEBOOK

TWITTER

En paralelo, Roth reconstruye la historia de las vidas de Silk y su amante. Ambos guardan secretos. Silk en realidad no es blanco, es descendiente de judíos y negros, un negro de piel clara. Cuando estudió en la universidad, varias décadas atrás, tuvo que mentir, dijo que era blanco. Luego, una novia de la que se enamoró apasionadamente lo rechazó cuando conoció la raza de su familia. Entonces se distanció totalmente de ellos para evitar otro rechazo. La comunidad académica acusó de racista a alguien que guardaba una historia de frustraciones y vergüenzas por la fabricación de una identidad a partir de la negación de su raza.

La amante de Silk es todo lo opuesto a una mujer explotada. De hecho, con él ha logrado comprensión y sosiego luego de una vida bastante tormentosa. La fabricación de una identidad como víctima de Silk no tiene nada que ver con la realidad, responde a la necesidad de sus colegas de crear un símbolo para condenarlo moralmente. Podría extenderme, pero prefiero no contar el final ni muchos otros episodios de La mancha humana para evitar arruinar su lectura.



Muchas interpretaciones pueden hacerse de la novela de Roth. Hay una que particularmente me llama la atención. Tan temprano como el 2000, era evidente para Roth la forma como la sociedad de lo políticamente correcto iba a producir, por su propia inercia, un tribunal moral cada vez más desquiciado, cada vez más instrumentalizado por quienes pretenden ejercer un poder sobre la vida de los otros.



Esa es la otra cara de los logros civilizatorios de las últimas décadas, de cuando la aparición de internet llevó a todos los rincones una cultura de tolerancia y respeto. Es cierto que pese a que falta mucho, el mundo es un lugar menos hostil. Las razas, la homosexualidad, el género, los individuos sufren mucho menos. Las identidades se acercan a dejar de ser un estigma.



Pero al mismo tiempo muchos se apropian de la facultad de jueces morales de la nueva cultura. Deciden qué es lo tolerable, quién cumple los patrones y quiénes deben pasar por un tribunal moral. En un momento dado se pierde la noción tanto de tolerancia como de respeto a las libertades individuales. La tentación de ser poderoso como el intérprete del nuevo credo niega cualquier matiz para comprender a los otros.

A la manera de algunos colegas de Silk, lo importante es la explotación de la idea de superioridad moral.

GUSTAVO DUNCAN

