El ritmo del gobierno de Petro se debate entre su capacidad de fabricar narrativas grandilocuentes que alimentan las ilusiones de cambio social y sus limitaciones a la hora de plasmar sus ideas en consensos políticos y gestión pública. Es un ritmo que parece empantanarse a medida que avanza el gobierno. La grandilocuencia se resiente con la fricción que supone que los cambios propuestos no se materialicen y que los hechos pongan en duda su narrativa.



Estas fricciones son normales, ocurren en el proceso de acoplamiento de todos los presidentes. Es un período en que el proyecto de gobierno se estrella con la realidad de lo que se puede hacer durante un mandato dada la burocracia, los recursos y las coaliciones políticas disponibles. Sin embargo, hay algo diferente en la situación actual. La grandilocuencia de Petro no va a mermar porque en sí la grandilocuencia es su principal recurso de gobierno. Es muy probable que Petro nunca alcance ese punto cero en que el presidente se concentra más en gobernar que en hacer política en función de promesas.

Hay motivos personales. Petro se imagina a sí mismo como un gran transformador, no un simple reformista. La salud, la transición energética, la igualdad, la redistribución de la tierra, la paz total, etc., son propuestas que en la práctica no acaban con la promulgación de una ley y la asignación de una burocracia. Son proyectos de largo aliento que demandan un respaldo en legitimidad política que trasciende incluso el mandato de Petro.

Cuenta con la ventaja que no tiene competidores reales en la imposición de un discurso. La oposición es estrictamente anti-Petro, no es capaz de enganchar a la gente con una narrativa propia de país. Los políticos del establecimiento hacen contrapeso a Petro desde el Congreso, sin discurso propio, pidiendo cuotas e introduciendo cambios a los proyectos de ley. El debate es en la práctica entre Petro y la prensa de oposición.

La grandilocuencia será aún más necesaria si eventualmente se siente en las calles el descontento con la gestión del gobierno. Las cosas no pintan bien en la economía, en la seguridad, en la situación social y en las protestas regionales. Indistintamente de cuánta responsabilidad le cabe a Petro o no, los contradictores políticos y los medios serán implacables. No está mal, es lo normal y lo deseable en la democracia.

Pinta mal el caso de Nicolás Petro. A decir verdad, los recursos involucrados no son gran cosa en comparación con otros escándalos de corrupción pero las formas no pudieron ser las peores. Nicolás recibió dinero de los símbolos del poder político que Petro había denunciado toda su vida. Lo peor es que el escándalo no pareciera que vaya a terminar ahí. Si el gran recurso del gobierno es la grandilocuencia, lo peor que puede pasar es que los hechos cuestionen la honestidad de quien reclama convertirse en el líder que terminará con las injusticias sociales del país. Podrían incluso deslegitimarse las victorias simbólicas. ¿Cómo se puede creer que por fin el verdadero pueblo llegó al poder si se comportan como el poder de siempre, con sus mismos vicios?

Así las cosas y con la probabilidad de que el establecimiento político comience a distanciarse de Petro –ya hay señales por los lados de Roy–, se avizora el empantanamiento de la política. Veremos a un presidente aun más grandilocuente, en medio de constantes manifestaciones, defendiendo una gestión que adolece resultados. Responsabilizará a las oligarquías y a sus plataformas mediáticas, a las cortes y al Congreso por las promesas incumplidas.

Mientras, la política en el pantano será el principal obstáculo para llegar a consensos que permitan avances en los temas sociales y la paz total, aquello que se espera que sea lo mínimo que Petro pueda lograr en su mandato.

GUSTAVO DUNCAN

