La historia está llena de matices. No suele ser en blanco y negro. Los matices importan porque las cosas pudieron haber sido muy distintas. El amor no correspondido de una mujer, la confianza en un hermano o la pereza de despertarse a mitad de la noche pudieron haber escrito otra historia. Las grandes estructuras económicas, sociales y políticas tienen sus límites para sellar el destino de las sociedades.



(También le puede interesar: Las promesas de cambio)

Hermanos de sangre, escrito por Antonio Sánchez, acaba de salir a las librerías bajo el sello Intermedio. Es la historia de los hermanos Castaño, pero es ante todo una historia de matices y destinos. Muchas pequeñas cosas pudieron haber pasado de otro modo, había demasiados matices, y el destino no solo de los hermanos sino del conflicto hubiera sido muy distinto.



De los hermanos Castaño se sabe bastante. Las Farc secuestran a su padre, piden un rescate, muere en el cautiverio y en vez de entregar el cadáver piden otro rescate. Fidel, indignado, jura utilizar su dinero para vengar a su padre y conforma un feroz grupo paramilitar en Córdoba, donde había adquirido miles de hectáreas de tierra. Desde allí surgen las Auc, que se expanden en el territorio nacional expulsando a sangre y fuego a las guerrillas de numerosos espacios estratégicos para su guerra revolucionaria. Todo acaba en un proceso de paz en que el narcotráfico y un crecimiento desbordado se tragan las Auc.



Pero esa es la historia sin matices. En la que cuenta Sánchez se sabe que cuando Fidel llegó a Córdoba ya había otros narcos como él. Tenían negocios con el Epl para que les protegieran las pistas desde donde despachaban cocaína a Estados Unidos. Es más, el Epl conspiraba con terratenientes cordobeses para hacerse con las tierras de otros terratenientes a punta de secuestros y amenazas. Fidel hizo lo mismo: secuestró a quien le compró las tierras, con el pago del secuestro le pagó.

'Hermanos de sangre', escrito por Antonio Sánchez, acaba de salir a las librerías bajo el sello Intermedio. Es la historia de los hermanos Castaño, pero es ante todo una historia de matices y destinos FACEBOOK

TWITTER

Fidel era un bandido. Desde los ochenta los bandidos han sido agentes de primer orden en la construcción de la historia de Colombia, han jugado las cartas a su favor, pudieron haber sido usados, pero no fueron marionetas. Cuando les convenía, se aliaban con el Estado; cuando no, lo combatían, y si era necesario se aliaban con las guerrillas. Por eso Fidel, pese a la brutal guerra que tuvo con el Epl, no tuvo reparos en negociar territorios con las Farc. El sur de Córdoba y el norte de Urabá, llenos de corredores de tráfico, eran suyos. Fidel había saldado su venganza personal contra las Farc y no simpatizaba con las élites de Colombia. Antes de hacer la guerra contra Pablo Escobar fue su aliado en la guerra contra el Estado. Había un rencor contra la autoridad que le venía desde antes de que las Farc mataran a su padre, cuando se fugó de casa para hacer fortuna en minas de diamantes y partidas de póquer.



Carlos era distinto. También fue parte del cartel de Medellín, le hizo trabajos a Escobar. Pero le podía más su compromiso contrainsurgente. No era un pequeño matiz. Esa diferencia iba a definir el destino del paramilitarismo. Cuenta Sánchez que la guerra solapada que tuvieron los dos hermanos no empezó por principios. En medio estuvo una mujer. El primero en arrancarle al otro fue Fidel. Una noche, antes de que lo mataran, Carlos huyó de la finca donde lo iban a matar. Si Fidel no hubiera fallado los paramilitares de Córdoba y Urabá a mediados de los noventa habrían sido aliados de las Farc. Hubiera sido otra historia. La que conocemos es la historia en que matan a Fidel, en que la mayoría de las versiones apuntan a Carlos, como bien recoge el libro.



Esta y otras historias de paramilitares y bandidos, como las del asesinato del propio Carlos, hacen de Hermanos de sangre una lectura necesaria para comprender tantos matices en medio de un Estado indolente con el destino de Córdoba.

GUSTAVO DUNCAN

(Lea todas las columnas de Gustavo Duncan en EL TIEMPO, aquí)