La especie no está en peligro de extinción. El ser humano sobrevivirá al coronavirus. Pero si no se encuentra una cura o vacuna en el corto plazo, es muy probable que decenas de miles de personas, quizá centenares, mueran.

No en vano, las medidas que el mundo se ha visto forzado a implementar. El confinamiento en los hogares, una economía de aprovisionamiento, hospitales atestados y toques de queda parecían la fantasía de una película distópica. Hoy es la única salida para evitar que los sistemas de salud colapsen y las muertes se disparen, como ocurre en Italia.



A la especie le tocó volver a los tiempos del miedo y la incertidumbre, en que la ciencia y el progreso no pueden garantizar la seguridad frente a las amenazas de la naturaleza. De nuevo, la casa no es solo un lugar de vivienda sino de refugio, como las cuevas del hombre prehistórico. En ese entonces el miedo era a las fieras salvajes, ahora es a un organismo invisible.



Como especie que evoluciona en sociedad, con enormes desigualdades y complejos procesos de división del trabajo, el coronavirus hará sentir las diferencias. Los trabajadores informales que viven del diario o quienes atienden establecimientos públicos serán los más expuestos al contagio, eso sin mencionar a los indigentes. Caso aparte son los médicos y el personal de salud. Su trabajo será lo más parecido al de un ejército en la línea de batalla. Estarán deliberadamente expuestos.



Sobre ellos caerá el grueso de la carga para frenar la infección. Se contagiarán en una mayor proporción, entre un 1 y un 2 por ciento morirán, y quienes sobrevivan desarrollarán inmunidad. En un momento dado, cuando haya suficiente población inmunizada, el riesgo de contagio cederá. Entonces, quienes pudieron guardar la cuarentena podrán volver a las calles y a sus trabajos.



Es el plan más efectivo que los dirigentes y expertos en salud pública tienen que ofrecer para reducir la amenaza a la especie. Es muy probable que en ningún momento hayan reparado en las severas dosis de discriminación que implica su puesta en marcha. Quizá no lo quisieron pensar porque opciones más igualitarias de todos modos iban a causar mayor letalidad.



Más complicado lo tienen los médicos italianos, quienes deben elegir a qué pacientes asignar los respiradores artificiales. Ellos deben asumir el papel del juez que decide cuáles individuos de la especie tendrán más chance de sobrevivir.



Gustavo Duncan​