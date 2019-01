¿En qué galaxia?

No hay que ser muy entendido en política para saber que si el Eln quería de verdad adelantar un proceso de paz, lo último que podía hacer era un atentado como el que hicieron. A Duque, por más que los superamigos de la paz con las guerrillas insistan, no le queda otra opción que cerrar las puertas a la negociación hasta que algo extraordinario suceda. Ya no es solo cuestión de neutralizar la presión de los halcones del uribismo, sino de la sociedad en general.

Puede ser incluso cierto que la jefatura del Eln que negocia en Cuba no estuviera enterada del atentado, pero igual lo reivindicaron. En contraste con las Farc durante su proceso de paz, la fragmentación del Eln es evidente. También es evidente que su grado de representación de algún grupo social, sector de opinión o un movimiento político es extremadamente restringido. Salvo algunas comunidades, intelectuales radicales y grupos extremistas, la mayoría de los colombianos, además de rechazar las reivindicaciones del Eln, las encuentran disparatadas.



En el fondo, la desconexión que tienen con la realidad política, las aspiraciones reales de la gente del común y las soluciones más efectivas de los problemas de la sociedad, en vez de plantear complejas utopías, es el gran problema de llevar a cabo negociaciones con el Eln. Las concesiones se hacen sobre la base de evitar una violencia innecesaria contra la población civil porque, salvo atentados y emboscadas, ni siquiera son una amenaza significativa a las fuerzas de seguridad del Estado. En ningún momento son concesiones basadas en demandas coherentes de la sociedad. ¿Cómo puede un gobierno ceder en la mesa de negociaciones cuando la contraparte pareciera vivir en otra galaxia?



Un reflejo más sutil de la desconexión con la realidad de la dirigencia del Eln y, de paso, de la manera como se conciben a sí mismos como el centro del debate político, son las consecuencias que tienen sus decisiones y actuaciones en la agenda de la izquierda democrática. Más que para terminar de enterrar un proceso que agonizaba, el atentado para lo que sirvió fue para darles un respiro al fiscal a los funcionarios, a los políticos y a los empresarios comprometidos con el escándalo de Odebrecht. Todo el esfuerzo de políticos como Claudia López y Robledo por obligar a los responsables del caso a asumir las responsabilidades se ve entorpecido.



El Eln les cambió la agenda.