El riesgo de la pureza moral

El compromiso de la Coalición Centro Esperanza contra el ingreso de políticos cuestionados por el uso del clientelismo y la corrupción es, en principio, valioso. Si el resto de coaliciones que aspiran a la Presidencia y al Congreso tuvieran tantas exigencias a la hora de recibir apoyos cuestionables, la democracia colombiana sería menos vulnerable a prácticas que implican enormes pérdidas de recursos públicos y distorsiones de los resultados electorales.



Sin embargo, la postura de pureza moral que la coalición ha adoptado para aceptar respaldos de la clase política ha llevado a una situación riesgosa, en que la representatividad de la coalición se reduce al considerar de entrada como impuros a potenciales aliados. Al considerar inmoral la adhesión de políticos que hayan hecho uso de maquinarias se desconoce el pasado y se pretende crear una nueva clase política desde cero, desde los verdaderamente puros. Se pasa por alto que las maquinarias han jugado un papel central en las democracias como el aparato logístico de los partidos para movilizar la gente para las elecciones y que no necesariamente siempre implican clientelismo y corrupción.



Tanto así que la pureza moral de la coalición desconoce que sus vetos son contradictorios con el pasado y presente de varios de sus miembros. Juan Fernando Cristo, por ejemplo, proviene de la línea samperista del Partido Liberal, fue ministro durante un gobierno salpicado por los dineros del cartel de Cali. Lo mismo ocurre con el respaldo del partido Verde, que tiene en sus filas a sendos políticos impresentables, entre ellos un representante al que descubrieron con 160 gramos de cocaína en un aeropuerto y un exdirectivo de Fecode que promueve utilizar las aulas de clases para adoctrinar menores de edad.

Es más, el abuso de la pureza moral, sin matices, se convirtió en la propia guillotina de la coalición cuando Ingrid les dio un ultimátum para que se hiciera una purga con las recientes adhesiones de políticos. No es raro que el exceso del purismo moral se utilice no para garantizar el cumplimiento de determinados principios, sino para justificar la persecución de rivales políticos, incluyendo eventualmente a rivales de sus propias filas. Basta recordar los desenlaces fatales de la revolución francesa.



El uso venenoso por Ingrid de la pureza moral quedó en evidencia cuando, luego de romper con la coalición, fue entrevistada en RCN en modo alucinado, totalmente desconectada de la realidad política del país. Al tener que responder con quién haría alianzas y con quién no, demostró que no tenía idea de cómo y quiénes hacen la política en Colombia. Fue una advertencia de que la coalición no solo debe responder por la pureza moral de sus candidatos, sino también por sus competencias para ocupar cargos de alta importancia en el Estado.



No es la intención hacer un llamado a la coalición de centro para que reciba respaldos políticos sin ningún tipo de filtro. Lo que se cuestiona es la falta de matices a la hora de interactuar con la clase política: que establezcan qué tipos de prácticas incurridas en el pasado son tolerables para hacer alianzas, cuáles no y, lo más importante, cuáles son las prácticas en concreto que se quieren cambiar y hasta qué punto es viable cambiarlas.



Llegar a acuerdos, en ese sentido, con un sector de la clase política facilitaría tanto alcanzar una representación más amplia en las elecciones como lograr consensos de gobierno para reducir los costos por corrupción y la distorsión de los resultados electorales por el clientelismo. La coalición debería ser consciente de que, aun suponiendo que gane la presidencia en 2022, la clase política seguirá existiendo y que es mejor transformarla que suponer su desaparición por el solo hecho de ser gobierno durante unos años.

GUSTAVO DUNCAN

