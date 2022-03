Las consultas y las elecciones para el Congreso fueron el primer round del 2022. No son un resultado definitivo, pero sí dicen mucho acerca del peso de cada coalición, la proyección del ganador de cada coalición y la composición del Congreso entre el 2002 y el 2026.



¿Cómo se pueden leer los resultados del domingo pasado en esos términos? El gran ganador fue Petro. La consulta del Pacto Histórico (PH) obtuvo 5’573.894 votos, frente a 3’987.120 votos del Equipo por Colombia y 2’158.575 votos del Centro Esperanza. Si asumimos estos resultados como la foto preliminar para la primera vuelta, Petro tendría el 47,5 por ciento de los votos. Le faltarían, en principio, solo el 2,5 por ciento para ganar la presidencia. Ahora bien, esta victoria también tiene un pedazo incompleto. Las cuentas no son tan fáciles. Es más del 2,5 por ciento lo que falta para ganar. Habría que considerar en el denominador los votos en blanco y los votos de los candidatos que no tenían coaliciones. Ganar en primera vuelta no va a ser tan fácil.



En el Congreso, si bien el PH incrementó significativamente sus votos, no alcanzaron los veinte senadores que esperaban. Además, la Fuerza del Cambio, un movimiento cercano a Petro que decidió ir por fuera de las listas del PH, dilapidó casi 440.000 votos al no alcanzar el umbral electoral. Dos o tres senadores se perdieron. De hecho, si se suman todas las curules que potencialmente respaldarían a Petro desde el Senado, no serían suficientes para ser mayorías. Dispone de 52 de las 108 curules disponibles, y eso suponiendo que todo el ‘verde’ y todos los liberales se irían con él, lo que es improbable. Si es presidente, tendrá que negociar con senadores de partidos antagónicos.

En el Equipo por Colombia, el resultado de Fico podría parecer modesto si se analiza como una instantánea. Si se analiza como una tendencia, es positivo. En primer lugar, se consolida como el líder indiscutible del centro hacia la derecha en la carrera presidencial. Los esfuerzos en la campaña de todas estas fuerzas ahora se van a concentrar en él. La apuesta de Vargas Lleras de entrar a última hora es inviable y ya Zuluaga se hizo a un lado parar adherir a él. Se espera que continúe creciendo en los próximos meses. En segundo lugar, Fico le propinó una derrota contundente a quien se piensa va a ser su principal rival para pasar a una segunda vuelta, Sergio Fajardo. La crisis interna de la Centro Esperanza y su pobre campaña se reflejaron en los resultados. Solo una gran audacia de Fajardo que le permita, ahora sí, unir la coalición y empezar a sumar fuerzas de otros bandos podría reencauzar sus opciones electorales. Pareciera muy difícil que pudiera hacerlo porque supone un cambio drástico en su estrategia de campaña.



Para Petro, que sea Fico y no Fajardo su principal rival en una segunda vuelta es conveniente. Se supone que Fajardo tendría más chance de competir por los votos de centro y de izquierda. El reto de Fico es, entonces, cómo consolidar su compromiso con la derecha, al tiempo que se ofrece como un candidato moderado que atraiga a sectores de centro. No la tiene nada fácil. Dependerá de los puentes que logre crear con los liberales, o al menos reducir el sector que se irá con Petro.



Por su parte, el Partido Liberal tuvo un buen desempeño en el Senado, con 15 curules. Sin embargo, estas curules no son suficientes para ofrecerle una mayoría a Petro. Su valor electoral dependerá más de la capacidad de sumar votos en las presidenciales. Si con sus votos se define si Petro gana la presidencia, los liberales podrán pedirle mucho a Petro o eventualmente a Fico para definir por qué campaña se la jugarán.



En suma, aunque los resultados están lejos de ser definitivos y no hay ganadores absolutos, ya se adivina quiénes son los principales opcionados y qué Congreso tendrán en caso de ganar.

GUSTAVO DUNCAN

