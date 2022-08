Diálogos vinculantes

La apuesta del Gobierno por una paz total avanza a todo vapor. Ya se radicó el proyecto. En los discursos se habla de restringir la extradición, de levantar órdenes de captura, de zonas de ubicación temporal para los grupos armados y de 65 municipios con puestos de mando unificados donde el Ejército estaría bajo el control de los alcaldes.



(También le puede interesar: Paz total)

Tantas y tan rápidas movidas en política centran la discusión en el corto plazo. En los espacios de opinión se debate sobre si semejantes concesiones antes de recibir algo a cambio pueden llevar al Gobierno a arruinar las negociaciones por su precipitud. Como siempre, cuando la política retumba demasiado, la urgencia por el debate de corto plazo no deja ver potenciales consecuencias de largo plazo que esconden los acontecimientos inmediatos.



La discusión está enfocada a si los grupos armados, sean políticos o criminales, van a desmovilizarse o no y se ha dejado de lado uno de los componentes de la estrategia de paz en que más ha insistido el Gobierno: los diálogos territoriales con carácter vinculante. De acuerdo con el propio Petro, son vinculantes porque lo que allí se acuerde se convertirá en ley. Más aún, se ha hablado que en estos diálogos participarán todo tipo de actores regionales que no hacen parte de los grupos armados.



Contar con las voces de los habitantes de las regiones para construir instituciones es valioso de por sí para la democracia. Muchas de las leyes y la infraestructura diseñada para hacerlas cumplir no tienen en cuenta el contexto, los recursos, las variables culturales y las realidades regionales. Sería una estrategia conveniente para corregir una de las peores formas de desigualdad existentes en Colombia, de la que poco se habla, la de las instituciones del Estado que se aplican a medias o simplemente no se aplican para una parte significativa de la población de las regiones.

Muchas preguntas rodean la propuesta de los diálogos territoriales, y mientras más temprano se planteen al Gobierno, más se puede hacer para evitar un quiebre en las instituciones democráticas. FACEBOOK

TWITTER

Pero las buenas intenciones pueden convertirse en una bomba de tiempo para la democracia. Muchas preguntas rodean la propuesta de los diálogos territoriales, y mientras más temprano se planteen al Gobierno, más se puede hacer para evitar un quiebre en las instituciones democráticas. En primer lugar, ¿cuáles van a ser los mecanismos de selección de los participantes en los diálogos? Si no va a ser a través de elecciones, la participación estará supeditada a otras instancias de selección. Puede ocurrir que sea el Gobierno el que elija quién participará o, para hacerlo de manera menos obvia, el que elija quién va a seleccionar a los participantes.



En segundo lugar, ¿qué temas van a tratarse en los diálogos y bajo qué mecanismos las decisiones que se tomen allí van a convertirse en leyes? ¿Tendrá el Congreso algún tipo de participación en la toma de decisiones para evitar que las leyes que surjan de los diálogos pasen por encima de su mandato? Si los temas no se acotan a los propósitos de paz y a los territorios, los diálogos pueden convertirse en la práctica en una suma de pequeñas asambleas constituyentes en que la que se van a redefinir muchas de las instituciones existentes.



En otras palabras, si previamente no hay un debate que exija al Gobierno destapar las cartas sobre cuáles son sus intenciones con los diálogos territoriales con carácter vinculante y cómo planea llevarlos a cabo, el riesgo de que llene los espacios de participación con organizaciones y líderes amigos y que se discutan cambios institucionales que les corresponden a instancias elegidas por votación popular es muy alto. No es descabellado pensar que si no se le pone freno a tiempo resulte una asamblea corporativa de movimientos sociales afines al Gobierno con facultades legislativas.



Más les vale a la opinión y a la clase política anticiparse. Es un debate urgente, en defensa de la democracia, que no puede tomar desprevenido al país.

GUSTAVO DUNCAN

(Lea todas las columnas de Gustavo Duncan en EL TIEMPO, aquí)