Despechadas

Cada tanto, el país se entera de lo que ya sabe con las voces de las despachadas del poder. Mujeres que se dejaron descrestar con una tajada minúscula del dinero y de la influencia que se mueve en la alta política, y de repente caen en desgracia y se encuentran con la realidad de que son fichas prescindibles. Entonces, cuando caen en cuenta de que todo era pura ilusión y que tienen que pagar por otros que están aún más implicados, confiesan. Por lo general, nada nuevo, pero tienen el valor para la opinión de revelar con pelos y señales lo que era un secreto a voces.

Así pasó con Yidis Medina cuando, de rodillas en el baño presidencial, según su versión, Uribe le pidió el voto para la reelección. Se sabe que desde la Presidencia se ofrecen contratos y puestos a los congresistas para sacar adelante la agenda legislativa. Solo que con los detalles contados por Yidis se pudo tener idea de cómo ocurre esa transacción.



Se supo, por ejemplo, qué tanto pesan la seducción y la persuasión. Qué tanto hay que entregar a cambio si se trata de un congresista sin mayor caudal electoral, reconocimiento público e influencia, que solo por las circunstancias se convierte en alguien trascendental en las aritméticas de la democracia. Y, por supuesto, qué tanto cumplen sus promesas los presidentes.



Ahora es el turno de Aida Merlano. Que en Barranquilla las principales casas políticas compran votos en paquetes mayoristas estaba ampliamente documentado. Ya el portal 'La Silla Caribe' había reportado el papel de Vargas Lleras en la elección de Santos y el manejo de sacos de billetes y la concentración de contratos en pocas firmas cercanas a los Char.



La diferencia es que con la confesión de Aida, el asunto adquiere pelos y señales en el melodrama tropical de una amante despechada no tanto por amores no correspondidos, sino porque no le cumplieron con la ilusión de poder que le habían prometido. Ni siquiera le iban a ayudar a resolver su problema con la justicia.



Su confesión corrobora que hay una clase política que habla de las elecciones como si fueran un negocio en que se invierte esperando un retorno, que la dirigencia bogotana también está untada en este juego y que el negocio es tan rentable que alcanza para hacer elegir a las amantes y transformar sus vidas en cuentos de hadas.



Lo lamentable es que un país tan melodramático no castigue a los villanos de semejantes telenovelas.



Gustavo Duncan