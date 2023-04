De coalición a colisión

El desenlace del pulso en el Congreso por la reforma de la salud va más allá de la decisión que se tome sobre el tema. Va a definir cómo va a tramitar el Gobierno el deterioro de su coalición en el Congreso y sus opciones de gobernabilidad para adelantar la ambiciosa agenda de cambio social que aspira a hacer Petro. Se va a saber si de la coalición en lo político se pasa a una colisión en lo institucional.



La coalición original del Gobierno en el Congreso estaba dada por la combinación de sectores de izquierda como el Pacto Histórico y los ‘verdes’ con partidos del establecimiento como el Conservador, el Liberal y ‘la U’. En las negociaciones para llevar una propuesta de reforma de la salud al Congreso, la coalición en su forma de partidos se rompió. Ni la jefatura de los liberales, ni la de los conservadores ni la de ‘la U’ se comprometieron a apoyar la reforma. La razón era que no tuvieron en cuenta sus propuestas de cambios al texto original presentado por la ministra de salud, Carolina Corcho, en gran parte porque hay mucho temor de que el incremento del papel del Estado en el sistema y la disminución del papel de las EPS lleve a una crisis sanitaria y financiera.

La reticencia a realizar cambios no puede interpretarse como pura tozudez de la ministra. Detrás de una postura intransigente está la propia concepción ideológica de la sociedad, la economía y el Estado de Petro. Petro cree y quiere que en Colombia se debe incrementar la intervención del Estado en los mercados, vía mayor regulación y la apropiación de funciones de producción que hoy son negocios de firmas privadas. Además, está su posición moral: no es concebible que en la prestación de servicios que deberían ser derechos sociales exista lucro privado.

Para salvar de momento el quiebre de la coalición con los partidos del establecimiento político, Petro ha apostado por armar una coalición coyuntural que pase por encima de las jefaturas de estos partidos. Comprar a sus congresistas mediante el menudeo podría ser una alternativa factible para lograr que le aprueben la reforma de la salud y las otras que vengan. El mensaje que lanzaría el Gobierno sería que la demanda de cambio está por encima de la jefatura de los partidos del establecimiento y así lo entiende la base de los congresistas de estos partidos. Por supuesto, es un mensaje contaminado con la percepción del grueso de la opinión de que lo que realmente sucede es que los congresistas están dispuestos a venderse por participación en los recursos del Gobierno sin considerar ningún tipo de restricción y responsabilidad ideológica.

En caso de que la estrategia no funcione –es decir, que el menudeo no sea suficiente para alcanzar las mayorías que aprueben la reforma–, la situación podría tornarse muy complicada. Lo normal en la política sería que el Gobierno aprendiera la lección y tuviera más cuidado a la hora de proponer reformas que alcancen consensos mínimos en el Congreso. Ojalá Petro optara por esa salida. Pero en sus discursos no ha dado señales de definirse por esa opción.

Ante la ruptura de la coalición para hacer los cambios sociales a los que aspira, pareciera preferir una colisión. El llamado a la movilización popular, a “tomarse las calles”, tiene legitimidad en una democracia liberal como demostración del reclamo popular por determinadas aspiraciones de cambio. Lo que no es legítimo en una democracia liberal es que desde el respaldo de las movilizaciones el Gobierno proceda a imponer decisiones institucionales que desconozcan el contrapeso del Congreso y las cortes.

En un escenario indeseable de movilizaciones masivas alentadas por el propio Gobierno para pasar por encima de las instituciones liberales, la decisión final queda en manos de lo que decidan quienes tienen los medios de fuerza en el Estado.

GUSTAVO DUNCAN

