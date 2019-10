Culiacán I

La decisión de liberar al hijo del ‘Chapo’ Guzmán luego de que el cartel de Sinaloa amenazó con tomar retaliaciones violentas a lo largo de Culiacán causó, con toda razón, una enorme vergüenza al Gobierno mexicano. El Estado se mostró totalmente incapaz frente a escuadrones de sicarios con armas de asalto. Algunos, incluso, especulan que la decisión, más que una demostración de la debilidad del Estado, es una muestra de su grado de corrupción.

Sin embargo, la lectura del episodio no debería ser tan simplista. De hecho, arroja enormes lecciones acerca de cómo los gobiernos de los países productores deben abordar la guerra contra las drogas para mitigar sus efectos.



De haber elegido la guerra, López Obrador tendría hoy un México en llamas, una situación mucho peor de desgobierno y, sobre todo, una gran cantidad de víctimas civiles. De entrada, el cartel hubiera ejecutado a los ocho militares, incluyendo varios oficiales, que tenían raptados y que fueron liberados como parte de un canje por el hijo del ‘Chapo’.

Ahora bien, eso no quiere decir que el Gobierno mexicano deba cruzarse de brazos. Está obligado a reaccionar, pero de un modo que no pierda el control sobre el uso de la fuerza

Enseguida, el ejército hubiera tenido que enviar refuerzos, de manera improvisada, a retomar el control de Culiacán. En ese punto, ya López Obrador empezaría a perder el control de la situación. Poca, o casi nula, capacidad de control tendría sobre unas tropas con ánimo de venganza luego de la humillación a la que fueron sometidos y del asesinato de sus compañeros. ¿Quién no recuerda la impotencia de Betancur durante la retoma del palacio de justicia?



Se sabe también que un ejército que disputa el control de una ciudad intermedia con un cartel es una receta segura para el desastre. Al no existir una clara identificación de su contendor, cualquier civil sospechoso de hacer parte de la organización enemiga puede ser ejecutado por puro instinto de supervivencia. El respeto por los derechos humanos termina convirtiéndose en un asunto secundario porque peor actúan los carteles.



No son especulaciones. La anterior secuencia de eventos ya ha pasado en circunstancias diferentes y mucho más dramáticas. Dos casos sirven de ejemplos: la guerra de Escobar contra el Estado y de Calderón contra los Zetas.



Ahora bien, eso no quiere decir que el Gobierno mexicano deba cruzarse de brazos. Está obligado a reaccionar, pero de un modo que no pierda el control sobre el uso de la fuerza y recupere el control sobre la población y el territorio. Esto es materia de una próxima columna.