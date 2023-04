El carácter político de los grupos armados con los que se quiere negociar la paz total ha adquirido un papel central para definir el tipo de tratamiento que deben recibir. La tendencia ha sido dividir los grupos entre políticos y criminales. Los primeros deben ser sujetos de un proceso de negociación, mientras que los segundos, de un proceso de sometimiento. No obstante, una división tan categórica es inconveniente para el avance del proceso y para estabilizar la situación de seguridad en las regiones luego de un acuerdo. En ese sentido, una reflexión más pragmática sobre los principales criterios para definir el carácter político de los grupos armados podría facilitar el logro de la paz.



(También le puede interesar: Reciclaje)

El primer criterio es la existencia de un discurso ideológico que legitime las aspiraciones políticas de la organización. En la práctica, este atributo aplica en mayor grado al Eln por el legado revolucionario que viene desde su fundación. El problema es que el discurso del Eln está estancado en la guerra fría y mantiene posiciones antagónicas con la democracia. Además, carece de legitimidad social. El Gobierno podría encontrarse en una situación indeseable si sobrestima el valor político del discurso del Eln. Se vería atrapado en discusiones irresolubles e interminables sobre decisiones que pasarían por encima de la voluntad del grueso de la sociedad.

El segundo criterio es la codicia. Al estar todos los grupos vinculados a actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal se desvirtúan sus motivos políticos. Solo aceptando que las rentas criminales son un medio para alcanzar fines políticos y no para el enriquecimiento personal se puede atenuar el cuestionamiento de lo político. La única manera de resolver este punto es con la entrega de una parte de la riqueza acumulada. Incluso no solo de los miembros de la organización, sino de terceros beneficiarios. Es mejor tener a los narcotraficantes en las cárceles, bajo vigilancia y con mucho de su fortuna en manos del Estado.

No se trata solo de la vigilancia constante de la población y la defensa del territorio contra grupos rivales. Se trata también de la imposición de un orden social. FACEBOOK

TWITTER

El tercer criterio es el control de territorios y de población. Los grupos armados ejercen una autoridad efectiva sobre numerosas comunidades en el país. No se trata solo de la vigilancia constante de la población y la defensa del territorio contra grupos rivales. Se trata también de la imposición de un orden social basado en los intereses del grupo armado irregular. Aunque es un orden autoritario y lleno de abusos, es un orden coherente con determinadas demandas institucionales de la población local que el Estado no logra satisfacer. Por un lado, los grupos armados disponen de una oferta básica de seguridad y justicia en sociedades donde no hay policías ni tribunales que hagan cumplir la ley. Por otro lado, organizan y protegen economías criminalizadas por el Estado que constituyen el principal ingreso de las comunidades.

Si se mira lo político más allá de un discurso y se enfoca en la definición de quiénes detentan el poder y su peso en las decisiones colectivas de las comunidades, este sería el criterio más importante para evaluar la naturaleza política de los grupos. En vez de centrarse en las grandes discusiones de política nacional, en las que ninguno de los grupos armados dispone de un mínimo de legitimidad, el Gobierno encontraría un mayor potencial de construcción de paz real en la negociación del desmonte de los órdenes locales fundados en la autoridad de grupos armados y en las economías ilícitas. Lo que exige, además de acuerdos con los grupos para su desmovilización, acuerdos con la población local para llevar la institucionalidad del Estado y reemplazar la coca, la minería ilegal, el contrabando, etc.

Ese es el gran acuerdo político que está en juego en la paz total, indistintamente de si se hace con procesos de negociación o de sometimiento.

GUSTAVO DUNCAN

(Lea todas las columnas de Gustavo Duncan en EL TIEMPO, aquí)