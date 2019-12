En Colombia suceden homicidios con mucha frecuencia, aun después del fin del conflicto. Pero hay muertes que conmueven al país. Otras ni siquiera aparecen registradas.



No es un azar que algunos asesinados reclamen la atención y otros no. La discriminación de sus muertos dice mucho de cómo la sociedad evalúa el grado de injusticia en la ejecución de un asesinato y, por consiguiente, hacia dónde va a enfocar el esfuerzo de la fuerza pública para prevenir futuros asesinatos. Así suene cruel e inmoral, porque en principio se debería cuidar a todos por igual, en la práctica, el Estado tiene sus preferencias e inequidades a la hora de decidir a quién y dónde protege.

La conmoción causada por el asesinato de la pareja de antropólogos en Palomino cuando se disponían a disfrutar de su luna de miel es un reflejo de esa desigualdad. La tragedia tuvo mucho de accidente en el sentido de que se trataba de personas que en su vida corriente, por ser profesionales calificados con buenos trabajos provenientes de una gran ciudad, no debían estar expuestas a este tipo de violencia. Fue en circunstancias extraordinarias que se encontraron con la letalidad de un grupo criminal como los que operan en muchas zonas del país.



En 2011 ya había pasado algo parecido con una pareja de jóvenes biólogos en San Bernardo del Viento. Su romance acabó en fatalidad cuando se tropezaron con el ‘clan del Golfo’ y sospecharon que podían ser informantes o infiltrados en una operación antinarcóticos.



Son muertes que conmueven por ser fatalidades innecesarias, de personas que no hacían parte de ese orden de las cosas, bajo la ley de un grupo armado ilegal. Pero en el acto de conmoverse se pasa por alto a la gente cuyo destino no está marcado por una fatalidad trágica sino que es su vida diaria. Centenares de miles de colombianos, por decir una cifra conservadora, tienen que adaptar sus comportamientos y medios de vida a la ley de estos grupos. Cada tanto los matan y apenas reciben atención, a menos que sean identificados como líderes sociales.



Cuando el país debate el incremento del salario mínimo, excluye a casi la mitad de la población que vive del empleo informal y no alcanza a ganar un mínimo. Igual sucede en los debates de seguridad ciudadana: se discute cómo mejorar la protección de quienes viven bajo la ley del Estado y se olvida inconscientemente a quienes son gobernados por criminales.

GUSTAVO DUNCAN