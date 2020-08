¿2022-2032-...?

La campaña presidencial definitivamente comenzó. La detención de Uribe fue la mitad. La otra mitad se está tejiendo en las alianzas que aspira a lograr la izquierda alrededor de Petro para alcanzar el poder en 2022.

Aglutinar mayorías, a través de acuerdos con otras fuerzas políticas, para ganar una elección es apenas lo normal en una democracia. Pero la cosa se torna preocupante cuando el plan no es solo ganar una elección, sino establecer una hegemonía durante décadas, como lo presume Iván Cepeda en Twitter: “Un programa de transformación del país, un modelo de gobernabilidad, con mayorías parlamentarias y con proyecto estratégico para próximas décadas”.



Más aún, las entrevistas y declaraciones de Petro, Cepeda y su gente apuntan a que el objetivo es llevar a cabo transformaciones sustantivas en lo político, lo económico y lo social. La gran duda que queda es si estas transformaciones demandan, a su vez, un cambio de las instituciones políticas básicas. Para decirlo de manera concreta: de la Constitución.



Hay demasiados mensaje ambiguos sobre la estatización de la economía, la libertad de empresa, la intervención en los medios, la competencia electoral, los subsidios del Estado, etc., que no dejan otra cosa para pensar que si Petro gana las elecciones de 2022, el nuevo gobierno se volcará a un cambio sustantivo en las reglas de juego de la democracia. Quizá después de esos cambios, ya ni siquiera el sistema político pueda considerarse una democracia.



Igual de ambiguas son las respuestas a la hora de tomar posiciones sobre la naturaleza autoritaria y arbitraria de regímenes como el de Venezuela. ¿Cómo no se puede sospechar de un pobre compromiso con las libertades políticas y económicas cuando Petro elude reconocer que la actual crisis venezolana es el resultado de las expropiaciones, la incompetencia, la corrupción y el autoritarismo del chavismo? Culpar a la economía fósil y al cambio climático es una señal clara de a dónde iría si es presidente.



Así las cosas, la campaña presidencial gira hoy en torno a la capacidad de Petro de construir mayoría mediante alianzas con otros sectores. Es la hora, entonces, de pedir cuentas anticipadas a sus potenciales aliados: ¿van a poner en riesgo la democracia por una coalición coyuntural de la que van a salir despedidos apenas Petro garantice unas instituciones que le permitan instalarse por décadas en el poder?



Gustavo Duncan