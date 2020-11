Los logros de los proyectos que las sociedades se plantean en el largo plazo tienden a ser pasados por alto en la medida que ocurren. Llegado un punto se asumen como dados y se olvida que fueron el producto de enormes esfuerzos, recursos y luchas políticas.

La educación, por ejemplo, puede parecerles deficiente a muchos, pero los avances de las últimas décadas son impresionantes. Ha transformado el país al punto de que sus logros rebasan lo que puedan decir los indicadores de pobreza y desigualdad. Hoy, la distancia que separa a las nuevas generaciones de distintos orígenes sociales en cuanto a su capacidad de compartir experiencias, acceder a nuevos conocimientos y exigir un trato igualitario es muy inferior a la existente en 1991, cuando desde la nueva Constitución se tomó la decisión de incrementar sustancialmente el gasto en educación.



En la construcción de un país menos violento, los colombianos son todavía más reacios a valorar los logros como sociedad. Existe poca conciencia de cómo se hizo un esfuerzo enorme para deslegitimar el uso de la violencia, sobre todo la violencia con fines políticos.



Las noticias en primera página sobre masacres, asesinatos de líderes sociales y atentados pueden hacer parecer que Colombia todavía vive en medio del conflicto y que tantos procesos de paz no han servido para nada. Pero lo cierto es que es el resultado de un proceso de concientización de que cualquier tipo de violencia debe ser señalada por la sociedad y debe exigírsele al Estado su neutralización.



Antes no era así. En los 80 y 90 muchos legitimaron la violencia política desde el discurso público en nombre de la justicia social y de la legítima defensa. Hoy, el grueso de la sociedad repudiaría estos discursos, así algunos en voz baja sientan que aún son vigentes.



En la propia prensa era evidente la banalización de la violencia. En 1978, una masacre de once campesinos por las Farc en Chigorodó fue reportada en una pequeña nota de EL TIEMPO en la página 13B, al lado de los clasificados y la cartelera de cine. En 1979, la noticia de un alcalde destituido por beber con un narcotraficante en Pacho –resultó ser el ‘Mexicano’, y el hecho trascendió porque asesinó a otro narcotraficante que bebía con ellos–, apenas ocupó la esquina de la página última-A.



Son logros, no menores, que hay que valorar porque eventualmente se pueden perder si no hay conciencia de lo que costaron.



Gustavo Duncan