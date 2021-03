El pasado 10 de febrero falleció Larry Flynt. Fue noticia su deceso, pero más por el hecho de tratarse de uno de los pornógrafos más ricos que ha producido la industria del entretenimiento en Estados Unidos que por las duras peleas que dio por la libertad de expresión. Lo preocupante es que todavía hoy esta libertad siga siendo cuestionada, incluso desde sectores de élite de la academia que uno supondría pro liberales, totalmente opuestos a los conservadores y fanáticos religiosos que llevaron a Flynt a los tribunales y a la prisión.

No fue una vida fácil la de Flynt. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la precariedad y las frustraciones en los montes Apalaches, una de las zonas más pobres de Estados Unidos. Después de varios fracasos como destilador ilegal, marinero en el portaviones Enterprise y padre de familia, Flynt abrió un club de estriptís al que llamó Hustler (estafador en inglés). Tuvo tanto éxito que terminaría publicando un magazín con fotos de las chicas que bailaban en el club para sus clientes. Ocurrió entonces que el magazín resultó ser mejor negocio que el club.



En 1974, Flynt decidió dar el salto y convirtió su magazín en una revista nacional. Llevaba el mismo nombre de su club. La idea era ofrecer algo distinto a Playboy y Penthouse, los líderes de las revistas para adultos. Los desnudos eran explícitos, había ido mucho más lejos que sus competidores. Para Flynt los desnudos de Playboy y Penthouse representaban el ideal del éxito social; los de Hustler, los deseos del hombre corriente de Estados Unidos. Lo grotesco y ofensivo que podía resultar la revista era al final de cuentas lo que querían ver los hombres de clase popular.

El desafío de Flynt no solo tenía que ver con el erotismo y la pornografía. Hustler comenzó a incluir caricaturas y sátiras que ridiculizaban al establecimiento conservador. La revista no solo cuestionaba la moralidad que pretendía controlar la sexualidad de los estadounidenses. Flynt cuestionaba los valores que mantenían el poder de los dirigentes políticos y religiosos más conservadores. Se mofaba de los principios morales que los hacía enormes ante sus seguidores.



La osadía le salió cara. Joseph Franklin, asesino en serie y supremacista blanco, lo atacó a tiros a la salida de un tribunal. El motivo de Franklin fue que Hustler mostró fotos de chicas blancas teniendo sexo con negros. En ese entonces eso era un verdadero tabú. Flynt quedaría en silla de ruedas el resto de su vida. Los otros enemigos, los del establecimiento, también se desquitaron. Flynt fue a juicio por obscenidad y pasó varios días en cárcel, lo que fue poco teniendo en cuenta que un juez lo había condenado a 25 años.



Pero la vida le daría su revancha. La Corte Suprema aceptaría su caso contra el predicador de extrema derecha Jerry Falwell. Hustler, en una sátira, había publicado que la primera relación sexual de Fal-well había sido con su madre en un retrete. Ganó el caso y sentó precedentes sobre la primera enmienda, la norma que garantiza la libertad de expresión. Su reputación superó los circuitos de la industria para adultos y se convirtió en un personaje público luego de que Hollywood hiciera una película sobre su vida.



Por supuesto, alguien que hizo una fortuna exponiendo mujeres desnudas en situaciones degradantes no iba a encontrar mucha acogida entre las feministas. No fueron pocas las lideresas feministas que hicieron causa común con pastores ultraconservadores para proscribir a Flynt y la pornografía. Afortunadamente, por la salud de la libertad de expresión, no han tenido éxito.



Lo preocupante es que ahora los ataques a la libertad de expresión provienen con más fuerza de quienes asumen un discurso basado en la superioridad moral de su ideología que de los sectarios de las religiones.



Gustavo Duncan