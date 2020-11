A veces, algún amigo se va. Es la ley de la vida. Ya algún día se irá uno. No es fácil asumirlo. La última despedida siempre es dolorosa. En lo personal, es un acto cargado con tantas emociones que prefiero dejarlo a la intimidad.

Pero, a veces, quien se va deja un legado. Cosas que no pueden dejarse caer en el olvido. Entonces hay que ir más allá de los recuerdos personales. El recuerdo de los tragos, las tertulias, las anécdotas, las historias y los episodios juntos no es suficiente. Existen recuerdos que hay que compartirlos.



Jaime Jaramillo Panesso nos dejó el pasado fin de semana. No fue una sorpresa. La enfermedad ya había anunciado que era inevitable. Vi el dolor de su familia. Desde entonces sabía que la primera reacción iba a ser el recuerdo de su generosidad y su desprendimiento. Son detalles que describen a una persona, pero que en su caso importan para describir un legado.



Jaime entregó demasiados pedazos de su vida por la paz en Colombia. Fueron muchos los guerrilleros, paramilitares y bandidos que se salvaron de la guerra por su entrega, su persistencia. En entrevistas me mencionaban cómo él había cambiado sus decisiones, no sabían que era amigo suyo. Tenía un don para demostrar que las injusticias, las humillaciones y la desconfianza más que justificada hacia el Estado no eran motivos suficientes para persistir en la guerra.



Y no era ingenuo. Su entrega por la paz no obedecía a algún tipo de redención mística. Por el contrario, era un realista, un pragmático en la política. Sabía que acabar con la violencia era necesario para fortalecer la democracia y resolver injusticias sociales. De otro modo, la situación iba a ser peor y se repetirían las historias de dolor.



Él mismo padeció la peor situación para derrumbar a un ser humano. Las Farc mataron a su hijo en uno los miles de episodios absurdos de la guerra que segaron la vida de gente inocente. Su generosidad fue superior a la tragedia. Pudo perdonar, incluso intercambió cartas con la guerrillera que mató a su hijo.



Un hijo es un motivo poderoso para entregarse al rencor y luego ser inconsecuente con el discurso de paz. Pero no fue así. Jaime continuó apostando por la reconciliación. Aun cuando en ocasiones su discurso fuera exigente en las negociaciones, era plenamente consciente de que arrebatarle gente a la guerra era lo que le convenía al país.



A su familia, mis más sentidas condolencias.



Gustavo Duncan