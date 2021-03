La pregunta que hay que hacer

La columna de Donadío en que se insinuaba que el expresidente Barco fue cómplice con el exterminio de la UP despertó, una vez más, el debate de la participación de la dirigencia y las élites nacionales con el paramilitarismo. Al final, el debate se apagó porque la evidencia del caso era muy vaga.

Demostrar la vinculación del centro del poder y la riqueza del país con el paramilitarismo es un propósito recurrente. Hay una buena razón: probaría la tesis de que el conflicto fue el producto de un proyecto de represión de clases populares dirigido desde las máximas élites nacionales. En realidad, la evidencia al respecto es bastante pobre. No se ha podido encontrar alguna prueba de vinculación directa entre los presidentes durante su ejercicio de gobierno y grupos paramilitares que apunte hacia una dirección de estos grupos. Mucho menos se encuentra evidencia de que los propietarios de las grandes fortunas del país, en ese entonces conocidos como ‘cacaos’, hayan tenido a su disposición grupos paramilitares.



Al analizar el origen, la dirección y los vínculos directos del paramilitarismo, uno se tropieza con otro tipo de actores. Los miembros de la Fuerza Pública que hacían la guerra en el terreno tuvieron amparo legal hasta finales de los 80 para organizar grupos de autodefensas. Las élites regionales –políticas y económicas–, los medianos y pequeños propietarios en ciudades intermedias y pueblos y los propios campesinos que padecieron el avance de las guerrillas tuvieron una participación muy activa. Su vida y su patrimonio estaban en juego. Y, por supuesto, estaban los narcos.

El crecimiento del paramilitarismo nunca fue secreto,

y la respuesta de la dirigencia nacional casi siempre resultó insuficiente,

¿por qué? FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, hay algo en que la élite nacional sí tiene mucha responsabilidad. El crecimiento del paramilitarismo nunca fue secreto, como tampoco su secuela de violencia contra los civiles, y su respuesta casi siempre resultó insuficiente, a ratos tolerante. Y esa es la pregunta que hay que hacer para la memoria histórica, en vez de armar teorías conspirativas con un expresidente difunto: ¿por qué no hicieron lo suficiente para evitar que el paramilitarismo se expandiera?



Las probables respuestas son muchas, desde la incompetencia hasta la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero creo que un inicio está en reconocer que no era una tarea fácil por dos grandes razones, en el fondo políticas.



La primera es que el Gobierno Nacional hubiera tenido que replantear la doctrina de las Fuerzas Armadas en medio de una situación en que la iniciativa de las guerrillas se salía de control. En la guerra, la solidaridad entre los combatientes de un bando para la búsqueda de un objetivo y para la propia supervivencia sobrepasa muchas otras razones en la toma de decisiones. Para poder pedirle a la tropa en el terreno, tanto a oficiales como a los soldados, que persiguiera con la misma intensidad a los paramilitares que a la guerrilla, había que ofrecerle un respaldo en recursos y en compromiso político del que la dirigencia nacional solo fue capaz al final de la confrontación. De otra manera iba a primar el instinto de conservación.



La segunda, una consecuencia de la anterior, es que el Gobierno Nacional hubiera tenido que ofrecerles un mínimo de protección efectiva a las regiones donde las guerrillas se expandían. Ante el desborde del secuestro, la extorsión y la violencia guerrillera contra los civiles, difícilmente podía pedírseles a las regiones que no colaboraran con quienes les ofrecían protección, así involucrara vínculos con el narcotráfico y el uso de una violencia brutal contra otros civiles.



Por supuesto, estas dos razones no excluyen el oportunismo y la codicia de muchos. De hecho, no pocos dirigentes nacionales hicieron uso de alianzas políticas con dirigentes de regiones paramilitares cuando necesitaron acceder al poder en Bogotá.



Gustavo Duncan