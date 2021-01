Un libro muy honesto

Es extraño encontrar un relato tan brutalmente honesto en una autobiografía, mucho más cuando se trata de una celebridad. Undisputed Truth, traducido al español como Toda la verdad, es la cruda narración de la vida de Mike Tyson.

Tyson es un tipo muy difícil de querer. Es uno de los mejores boxeadores de la historia, pero su historial está repleto de actos despreciables. Lanzar golpes luego de escuchar la campana, escupir la oreja de un rival al ring después de arrancársela a mordiscos, pasar años en prisiones por asaltos sexuales, presumir con el peor de los gustos Ferraris y Versace como el más arrogante de los nuevos ricos lo dejan muy mal parado.



Difícilmente uno podría querer leer su autobiografía. Debe de tratarse de un acto de exculpación o de lavado de imagen, supondría uno. Lo increíble es que es un libro desprovisto de lugares comunes. Tyson no pretende mostrarse como una buena persona, ni siquiera como una persona que quiera dar lecciones morales con sus errores. De hecho, la voz de Tyson al final de su relato está lejos de ser la voz de un hombre redimido. Al contrario, es la voz de alguien que en cualquier momento puede volver a caer en sus antiguos abismos y delirios. Nada raro que el día menos pensado tuviéramos malas noticias de él.

Pero las falencias morales las suple con una honestidad que permite comprender, de la manera más cruda, cómo puede surgir un personaje así y el papel que ha alcanzado la cultura del espectáculo y de las celebridades para los marginados, de donde proviene Tyson. Sus orígenes en un barrio problemático de negros en Nueva York, con madre alcohólica que era capaz de lanzar agua hirviendo a sus novios frente a él, incubaron un profundo deseo de revancha y una desconfianza y agresividad imprescindibles para sobrevivir.



El único alivio era un camino hacia el infierno. Hacer parte de una pandilla para alcanzar estatus y dinero era la mejor opción en el proceso de selección natural del lugar. A los trece años ya tenía en su historial 38 arrestos. Robar, disparar, drogarse, etc. Eran asuntos cotidianos. Tuvo suerte en uno de los pasos por el reformatorio. Allí conoció a un exboxeador que detectó su talento. Se lo presentó a Cus D’Amato, un entrenador con tanto talento y resentimientos con la vida como Tyson. Él fabricó al campeón mundial de pesos pesados más joven de la historia. Le inculcó disciplina, ambición y, si la calle no había sido suficiente, aún más agresividad. Lo convirtió en un gladiador. Fue una lástima que muriera antes de verlo campeón.



La gloria no era ahora ser el macho alfa de la pandilla. Era ser el mejor del mundo. Ese fue el mejor acto de redención para alguien a quien la vida le había puesto todo en contra. Por eso salía al ring a destrozar a su oponente, sin ningún tipo de compasión. Si podía hacer trampa, la hacía; si podía insultar, intimidar y humillar a su rival, no desaprovechaba. Por eso, pese a ser depredador implacable, no era carismático. Tyson mismo lo confiesa: él no quería ser el héroe, quería ser el villano.



El premio de la gloria fueron los vicios. Dinero, alcohol, drogas y muchas mujeres. Tyson compraba mansiones y autos que rara vez tenía ocasión de usar. No importaba, él no estaba dispuesto a parar. Llegó un punto en que se hartó de la gloria, pero no de los vicios. Ni la prisión hizo que parara en su caída al abismo.



Con muchos kilos encima y sin ninguna motivación para pelear, desapareció del ring. Era solo vicio. Pero la vida siempre da vueltas. El dinero se evaporó. La ruina lo salvó, o al menos le hizo ver a dónde iba cayendo. En el momento de terminar su libro, Tyson es un hombre que se debate en encontrarle sentido a una sencilla vida familiar o en ceder a un delirio que le viene desde su infancia.



Son quinientas páginas que se leen con toda intensidad.



Gustavo Duncan