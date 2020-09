Fue un gesto simple, pero tan cargado emocionalmente que resume lo que el país quiere de las Farc para pasar la página. Carmenza López, la viuda de un edil de Sumapaz asesinado por las Farc, le negó un abrazo a Sandra Ramírez, la expareja de ‘Tirofijo’, luego que le pidió perdón. Con toda la dignidad, sin un asomo de rencor, le dijo: “Ese abrazo lo recibiré el día en que ustedes me digan la verdad”. Las Farc mataron a su esposo en cautiverio y le devolvieron unos restos que correspondían a otra persona.

Mal que bien, otros actores del conflicto y sectores sociales han reconocido una gran porción del daño causado. Los paramilitares omitieron muchas verdades, pero fue mucho lo que admitieron. El propio Estado ha pedido perdón por las equivocaciones de sus funcionarios. Ha condenado a muchos de ellos por vínculos con grupos armados, ‘falsos positivos’, asesinatos políticos y desapariciones. Falta mucho, sin duda, pero hay un inicio.



La sociedad ha sido generosa con las Farc, sobre todo con sus dirigentes. Les ha concedido curules sin pagar un día de cárcel. Les ha dado una vitrina pública para exponer su proyecto –los principales medios del país los entrevistan con frecuencia. El presidente elegido por Uribe ha mantenido la JEP pese a las amenazas de hacerla trizas.



Es cierto que hay compromisos incumplidos. El asesinato de excombatientes es alarmante. La inversión social prevista en los acuerdos se ha quedado corta. Pero, de nuevo, el Estado y la sociedad han hecho esfuerzos enormes. Se puede criticar al Gobierno por sus fallas a la hora de ofrecer protección allí donde todavía el conflicto persiste. Sin embargo, no se puede llegar al extremo de acusarlo de ser el autor de los asesinatos y masacres.



También es cierto que el grueso de la dirigencia de las Farc cumplió su compromiso básico: abandonó la lucha armada. No obstante, falta un paso fundamental para ser aceptados como interlocutores legítimos. Hay un mínimo de verdad que tienen que reconocer. Al menos, que el sacrificio de una generación de niños del campo para la guerra revolucionaria, los secuestros y decisiones atroces, como los atentados, el asesinato de secuestrados y los cilindros bomba en la toma de poblaciones no fue una responsabilidad de la acción del Estado, sino el resultado de decisiones plenas y conscientes de sus dirigentes.



De otro modo, la sociedad difícilmente aceptará un abrazo.



Gustavo Duncan