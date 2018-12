Una secuela del video de Petro, al que poca atención le han prestado los medios, tiene las claves para comprender las tensiones entre dos de las principales vertientes políticas del país.

A la pregunta de qué pensaba de las declaraciones de Mockus de que era necesaria una sanción social y quizá legal, Petro lo involucró solapadamente con Odebrecht. El argumento era que como un exgerente de Corpovisionarios estuvo vinculado al área jurídica de Odebrecht, Mockus no tenía autoridad moral para cuestionarlo. ¡Como si eso fuera igual a ser sorprendido en un video con millones en efectivo y ser incapaz de dar una versión mínimamente razonable del episodio!



Pero más allá del teatro, la reacción de Petro señala la enorme distancia entre lo que representan desde el punto de vista ideológico él y Mockus.



Petro es la izquierda en el borde del espectro político, donde las instituciones básicas de la democracia liberal son cuestionadas y se empieza a transitar un área gris en que el populismo y el estatismo tienen cabida y libertades como la de propiedad, de expresión y de creencias tienen límites. Por algo, Claudia López tuvo que sellar unos compromisos en mármol para apoyar su candidatura.



Mockus, como Fajardo y otros, son algo distinto. Creen genuinamente en la democracia liberal, en la lucha anticorrupción, en la libertad de mercados y en el respeto a la ley por encima de la idea de que el fin justifica los medios, es decir, de la idea de que en el nombre de la justicia social se pueden legitimar arbitrariedades de todo tipo. Eso sin mencionar que creen en soluciones racionales, basadas en evidencia al margen de prejuicios ideológicos, para los problemas de política pública.



Estos dos proyectos políticos a ratos se juntan porque comparten vínculos sociales, sus dirigentes y activistas son amigos, y porque algunos de los políticos de izquierda no son tan radicales. Sin embargo, el video de Petro muestra que en el fondo son ideológicamente incompatibles y que en un momento dado, Mockus y los demás tendrán que partir cobijas.



No es solo que puedan salir contaminados por prácticas impresentables como la del video, que abundan entre los políticos profesionales de izquierda, tanto como la clase política tradicional. Es que, por la sola coincidencia de ser una alternativa al establecimiento, pueden terminar siendo funcionales a un proyecto ideológico totalmente opuesto a sus principios.