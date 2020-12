Entre los pocos gestos de las Farc con la verdad ha estado el reconocimiento de una serie de asesinatos que tuvieron un impacto significativo en la historia de Colombia. Pero faltan aún muchos crímenes por confesar. La memoria histórica del país lo necesita. Uno de ellos es central para comprender por qué se llegó a unos niveles tan brutales de violencia política y por qué las retaliaciones contra los opositores políticos iban a ser tan implacables.

En 1966, José Cardona Hoyos fue elegido miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista (PC). En 1983 fue expulsado por “traidor”. Sus desencuentros con la línea dura habían llegado a un punto insostenible. Cardona se oponía a la idea de la combinación de todas las formas de lucha, a la decisión que había tomado el partido de hacer política con la violencia. Su punto era que, pese a las desigualdades y a las injusticias de la democracia de entonces, era posible adelantar la lucha política del partido desde la legalidad.



Era consciente de que la decisión de usar la violencia desde las Farc a fin de cuentas lo que iba a traer era una espiral de muerte que se tragaría a los propios comunistas, como efectivamente sucedió. En un país como la Colombia de mediados de los setenta, con el recuerdo aún fresco de la violencia de mediados de siglo, asesinar a los rivales políticos era el camino más corto para iniciar otra ronda de exterminios.



Cardona lo sabía, además, porque lo había experimentado en carne propia. Su trabajo político en el Valle y en el Cauca había rendido frutos. En Toribío, los comunistas contaban con tres de los siete concejales del municipio. Entonces, las Farc se tomaron el pueblo. En realidad lo arrasaron, como luego lo harían tantas veces. Tuvo sus consecuencias. A los comunistas los asesinaron, la mano negra de siempre, y en la siguiente elección no tuvieron ningún puesto en el concejo.

Por denunciar situaciones como esta, Cardona fue considerado traidor y expulsado del PC. La línea dura del Comité Central –Manuel Cepeda, Teófilo Forero, entre otros– no le perdonó la reivindicación civilista de la política. Formó entonces, junto con sus compañeros de la regional del Valle y del Cauca del PC, su propio partido y su propio órgano de difusión, Rumbo Popular.



En 1986, el debate dentro del PC sobre la combinación de las formas de lucha lo hizo público en un libro que tituló Ruptura: Una camarilla corroe al Partido Comunista. No hubo clemencia. La orden estaba dada. Lo asesinaron dos días después de que su libro fuera puesto en venta en la Librería Nacional.



Hoy, su familia pide verdad. Su hijo le escribió al secretariado de las Farc: “Existen ya varios testimonios (aún no públicos) de exmiembros de la guerrilla y personas cercanas al PC que están próximos a colocar sus versiones ante la JEP y la Comisión de la Verdad en las que son narradas en detalle las circunstancias del asesinato de José Cardona por parte de ustedes y la relación de este infame crimen con miembros del Comité Ejecutivo Central del PC de la época”.



Que todos los detalles de este caso se sepan es importante porque reivindica a quienes advirtieron sobre una decisión que iba a traer consecuencias desastrosas y cualquier cantidad de muertes: la Unión patriótica y otro grupo de víctimas que poco ha sido visibilizado. Se trata de los políticos profesionales de provincia que a lo largo del conflicto fueron asesinados en cantidades de miles por las Farc; no solo fueron los diputados del Valle y los concejales de Rivera, Huila.



Es cierto que la clase política pasa por uno de sus peores momentos de reputación, pero a pesar de sus vicios es uno de los ejes de la democracia. No hay ninguna justificación para el exterminio cometido. Sus familiares también merecen verdad y que les pidan perdón.



GUSTAVO DUNCAN