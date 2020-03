Y la semaforización inteligente, ¿qué?

Con el internet de las cosas (IoT), que es como si fuera una bomba sacando petróleo –en este caso, datos para enviarlos a las empresas con el fin de que estas actúen como refinerías y los analicen para la toma de decisiones–, se pueden mejorar muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana. Si analizamos a Bogotá, que en teoría instaló semáforos inteligentes, es como si estos no lo fueran, ya que el tránsito es insoportable, peor que nunca, lo que hace pensar si este proyecto no es igual a muchos de otros sectores que se dejan a medias y no terminan bien.

Dichos semáforos supuestamente iban a enviar datos a un centro de datos para que se analizaran y se tomaran las mejores decisiones a fin de mejorar el tránsito. ¿En qué estado está el proyecto y por qué no da los resultados esperados? Valdría la pena que se mostraran al público las esquinas en donde se instalaron para poder medir los resultados y juzgar si se hizo bien o no. Sería bueno que la nueva alcaldesa, Claudia López, que empezó muy bien, le diera alta prioridad al proyecto de semaforización y para ver qué está pasando. Si existe el centro de datos en el que se recoge la información que supuestamente transmiten, si las aplicaciones analíticas son las adecuadas y están funcionando bien, y si se están enviando las decisiones correctas a los semáforos para que las esquinas congestionadas, que son todas, dejen de serlo.



Yendo un poco más hacia el futuro, el IoT puede servirles mucho a las ciudades. No sé si a estos semáforos les pusieron cámaras inteligentes que permitan detectar situaciones anómalas, que de inmediato deben ser reportadas a la Policía, o reconocer caras de delincuentes que merodean, para activar las alertas y facilitar que se puedan tomar las medidas preventivas necesarias para disminuir los delitos.



Este proyecto no debería ser solo de semaforización inteligente. Debería incluir muchas otras cosas que pueden hacer que Bogotá sea una mejor ciudad. Para esto, la alcaldesa debe estructurar un plan de transformación digital en el que hay que tener claro qué se quiere lograr, las etapas que se tienen que cumplir, los entregables y cuándo, y se debe evitar implementar fases sin tener una visión completa de lo que se quiere lograr. Ahora que viene el 5G en comunicación inalámbrica, esto va a ser más fácil y valdría la pena que se empezara a estructurar este proyecto ya.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

