Van a llegar APP para el sector TIC

Por fin se va a sacar la subasta de diferentes bandas del espectro, lo que le abriría la puerta a la llegada de 5G. Esta nueva tecnología de comunicación digital y su excelente velocidad harían factible la implementación de ciudades inteligentes, lo que permitiría reducir la delincuencia, mejorar el tráfico, así como ofrecer otros servicios de forma ubicua, para facilitarles la vida a los habitantes de estas urbes.

También existe la posibilidad de que se permitan asociaciones público privadas (APP) en las TIC, lo que facilitaría y pondría en autopista exprés la llegada de nuevos servicios y aplicaciones con novedosas tecnologías digitales.



El mercado del internet de las cosas, la inteligencia artificial, los datos grandes, o ‘big data’, y muchas más llegarán de la mano de las APP, una vez se reglamente la manera como se va a permitir esto.



Siempre hay una zona gris que podría convertirse en el palo en la rueda de esta transformación, y es el papel que nuestros jueces de justicia juegan ahora. No solo no imparten justicia, sino que a veces, con sus sentencias, evitan que se implementen cosas que nos benefician a todos. Por dar un ejemplo, recordemos cuando se decide que hay que tumbar una antena celular o que no se puede instalar una por supuestos perjuicios no demostrados a los que viven cerca. Pero si hay un reclamo sobre el mal servicio de un operador celular en algún sitio cercano a donde se desinstaló la antena o se prohibió su instalación, ahí el culpable sí es el operador.



La tecnología siempre va a estar más adelante que la jurisprudencia, y para progresar hay que levantar la cabeza y mirar hacia el futuro. La red 5G exige la instalación de muchas más antenas, aunque más pequeñas que las de 4G, debido a sus características técnicas. Esto puede causar un rechazo entre la población que cree que esto les puede generar cáncer u otros malestares, lo cual, repito, no ha sido probado en ningún estudio, pero, cogidos de la mano de nuestra “injusticia”, puedan evitar la llegada óptima de 5G.



Ya es hora de que legalmente se abran las puertas a las instalaciones de antenas y de otros aditamentos que la tecnología requiera, eso sí, conservando los patrimonios nacionales, no dañando la imagen de la ciudad y teniendo en cuenta otros factores importantes. Lo que no puede seguir sucediendo es que un juez evite una instalación. Debería haber algo legal que esté por encima de lo que piensen esos jueces.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

